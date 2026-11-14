Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Planeta gigante some da vista da Terra e volta só em décadas

Ciência

Em março de 2026, a estrela TOI-2535 permaneceu brilhante e inalterada no céu, mas a sombra que cruzava sua face desapareceu. A planeta TOI-2535 b, um gigante de gás descoberto em 2019, deixou de ser visível por telescópios como o TESS. Não houve explosão nem destruição; o planeta continua orbitando sua estrela, mas a geometria de sua órbita mudou sutilmente. Agora, ela passa ligeiramente acima ou abaixo do disco estelar, em vez de cruzá-lo, tornando sua sombra invisível para observadores na Terra. É o primeiro caso documentado de um trânsito exoplanetário que some em tempo real devido à influência gravitacional de um corpo vizinho.

Загадочное исчезновение звезды ASASSN-24fw
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Загадочное исчезновение звезды ASASSN-24fw

A mecânica do invisível

Para compreender esse fenômeno, é preciso abandonar a ideia de que as órbitas planetárias são trilhos rígidos e permanentes. Em sistemas com múltiplos planetas, as órbitas são estruturas dinâmicas. A gravidade mútua entre os corpos faz com que os planos orbitais oscilem lentamente, um processo conhecido como perturbação gravitacional. A TOI-2535 b, situada a apenas 1.000 anos-luz da Terra, orbita sua estrela em um período de 8,25 dias — muito mais rápido que o Mercúrio, que leva 88 dias — e está significativamente mais próxima de sua estrela do que nosso planeta mais interno está do Sol.

Desde a sua descoberta pelo telescópio espacial TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) da NASA em abril de 2019, os astrônomos monitoraram as passagens do planeta. Os dados revelaram uma anomalia: a hora exata do trânsito começou a variar, desviando-se até seis horas das previsões iniciais. Além disso, os trânsitos tornaram-se mais curtos e menos profundos, indicando que o ângulo de inclinação da órbita em relação à linha de visada da Terra estava mudando.

A chave para essa mudança está na presença de um segundo planeta no sistema. Pesquisadores, incluindo Samuel Yu da UCLA e Erik Petigura, concluíram que a TOI-2535 b tem um vizinho massivo com uma órbita inclinada. A interação gravitacional entre esses dois gigantes gasosos cria um efeito semelhante ao de dois piões girando perto um do outro: eles provocam uma precessão mútua, fazendo com que o eixo de inclinação das órbitas gire. Quando a inclinação atinge um certo limite, o planeta para de cruzar a frente da estrela do nosso ponto de vista. Ele não deixou de existir; apenas mudou seu ângulo de apresentação.

O que isso revela sobre a estabilidade do Universo

Essa observação altera a percepção comum de que as orbitas são parâmetros fixos. Para a TOI-2535 b, sua posição visível no céu é temporária. Samuel Yu destaca que este é o exemplo mais extremo de tal interação já registrado: a mudança na inclinação é tão rápida que se tornou aparente em poucos anos de observação, em vez de milhares. O fenômeno é análogo ao motivo pelo qual não há um eclipse solar a cada nova lua: a órbita da Lua está levemente inclinada em relação ao plano da órbita da Terra, fazendo com que ela às vezes passe acima ou abaixo da sombra. O caso de TOI-2535 b segue as mesmas leis da mecânica, mas com intensidade e escala temporal muito maiores.

Nos próximos 30 a 50 anos, a TOI-2535 b não voltará a ser vista em trânsito, até que a oscilação de sua órbita a traga de volta para o plano de visibilidade. No entanto, seu companheiro de sistema pode se tornar visível mais cedo, à medida que sua própria órbita evolui. Esse evento serve como um lembrete de que o Universo não é estático. Mesmo os objetos mais massivos, como gigantes gasosos, existem em um equilíbrio dinâmico constante, capaz de ocultá-los de nós por décadas antes de revelá-los novamente. Não estamos observando uma destruição, mas o pulso gravitacional vivo de um sistema em constante movimento.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Panquecas assadas no forno: textura aerada sem fermento via rede proteica
Receitas e Culinária
Panquecas assadas no forno: textura aerada sem fermento via rede proteica
Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre
Jardinagem
Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Casa, Reforma e Imóveis
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Mais populares
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas

Análise de veterinários russos revela como genética e manejo ambiental determinam a longevidade de diferentes raças felinas em comparação a gatos sem raça definida.

Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Panquecas assadas no forno: textura aerada sem fermento via rede proteica
Panquecas assadas no forno: textura aerada sem fermento via rede proteica
Coruja-de-nova-caledônia demonstra planejamento sequencial em testes de Oxford
Cupcake de limão: precisão na emulsão e estabilização de coberturas
Greta Thunberg explode em gargalhadas: o que isso significa para o ativismo climático Anastasiya Zhukova Dez milhões sobrevivem com três dólares no Brasil: o que pode romper o ciclo da miséria? Polina Petrova China Shock 2.0: riscos da expansão industrial chinesa para a indústria brasileira Olesya Kireeva
Couve-flor frita em 15 minutos: técnica de floretes pequenos com recheio de queijo e mostarda
Sanduíche de roti com atum: contraste entre massa quente e recheio frio
Gratinada de arroz com pasta de caviar e caranguejo: receita prática estilo asiático
Gratinada de arroz com pasta de caviar e caranguejo: receita prática estilo asiático
últimos materiais
Camisetas desabam toda vez: técnica japonesa traz ordem visível
Garrafas leves são mais jogadas no lixo comum por parecerem de menor valor
Justiça russa confisca apartamento de proprietário que fez registro fictício de estrangeiros
Limpeza de controle remoto: o risco real do uso de acetona
Bicarbonato na tinta acrílica: como alterar a textura de vasos de vidro
Região de Tambov cria critério financeiro que eleva custo de permanência para migrantes
Cérebro lento demais: sinal invisível que precede a perda de memória
Greta Thunberg explode em gargalhadas: o que isso significa para o ativismo climático
Clima surpreendente em capitais: transição outonal redefine proporções do casaco
Toupeira é aliada ecológica no jardim e não a culpada pela perda de raízes
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.