Planeta gigante some da vista da Terra e volta só em décadas

Em março de 2026, a estrela TOI-2535 permaneceu brilhante e inalterada no céu, mas a sombra que cruzava sua face desapareceu. A planeta TOI-2535 b, um gigante de gás descoberto em 2019, deixou de ser visível por telescópios como o TESS. Não houve explosão nem destruição; o planeta continua orbitando sua estrela, mas a geometria de sua órbita mudou sutilmente. Agora, ela passa ligeiramente acima ou abaixo do disco estelar, em vez de cruzá-lo, tornando sua sombra invisível para observadores na Terra. É o primeiro caso documentado de um trânsito exoplanetário que some em tempo real devido à influência gravitacional de um corpo vizinho.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Загадочное исчезновение звезды ASASSN-24fw

A mecânica do invisível

Para compreender esse fenômeno, é preciso abandonar a ideia de que as órbitas planetárias são trilhos rígidos e permanentes. Em sistemas com múltiplos planetas, as órbitas são estruturas dinâmicas. A gravidade mútua entre os corpos faz com que os planos orbitais oscilem lentamente, um processo conhecido como perturbação gravitacional. A TOI-2535 b, situada a apenas 1.000 anos-luz da Terra, orbita sua estrela em um período de 8,25 dias — muito mais rápido que o Mercúrio, que leva 88 dias — e está significativamente mais próxima de sua estrela do que nosso planeta mais interno está do Sol.

Desde a sua descoberta pelo telescópio espacial TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) da NASA em abril de 2019, os astrônomos monitoraram as passagens do planeta. Os dados revelaram uma anomalia: a hora exata do trânsito começou a variar, desviando-se até seis horas das previsões iniciais. Além disso, os trânsitos tornaram-se mais curtos e menos profundos, indicando que o ângulo de inclinação da órbita em relação à linha de visada da Terra estava mudando.

A chave para essa mudança está na presença de um segundo planeta no sistema. Pesquisadores, incluindo Samuel Yu da UCLA e Erik Petigura, concluíram que a TOI-2535 b tem um vizinho massivo com uma órbita inclinada. A interação gravitacional entre esses dois gigantes gasosos cria um efeito semelhante ao de dois piões girando perto um do outro: eles provocam uma precessão mútua, fazendo com que o eixo de inclinação das órbitas gire. Quando a inclinação atinge um certo limite, o planeta para de cruzar a frente da estrela do nosso ponto de vista. Ele não deixou de existir; apenas mudou seu ângulo de apresentação.

O que isso revela sobre a estabilidade do Universo

Essa observação altera a percepção comum de que as orbitas são parâmetros fixos. Para a TOI-2535 b, sua posição visível no céu é temporária. Samuel Yu destaca que este é o exemplo mais extremo de tal interação já registrado: a mudança na inclinação é tão rápida que se tornou aparente em poucos anos de observação, em vez de milhares. O fenômeno é análogo ao motivo pelo qual não há um eclipse solar a cada nova lua: a órbita da Lua está levemente inclinada em relação ao plano da órbita da Terra, fazendo com que ela às vezes passe acima ou abaixo da sombra. O caso de TOI-2535 b segue as mesmas leis da mecânica, mas com intensidade e escala temporal muito maiores.

Nos próximos 30 a 50 anos, a TOI-2535 b não voltará a ser vista em trânsito, até que a oscilação de sua órbita a traga de volta para o plano de visibilidade. No entanto, seu companheiro de sistema pode se tornar visível mais cedo, à medida que sua própria órbita evolui. Esse evento serve como um lembrete de que o Universo não é estático. Mesmo os objetos mais massivos, como gigantes gasosos, existem em um equilíbrio dinâmico constante, capaz de ocultá-los de nós por décadas antes de revelá-los novamente. Não estamos observando uma destruição, mas o pulso gravitacional vivo de um sistema em constante movimento.