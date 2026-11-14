Por que o tomate moderno perdeu o sabor e como um gene equatoriano pode recuperá-lo

Imagine uma molécula dentro de um tomate a remodelar silenciosamente a própria essência do seu aroma. Numa variedade equatoriana, uma enzima específica decompõe os lípidos, transformando-os nos compostos que conferem aos tomates frescos as suas notas características de sabor "verde" e frutado. Durante décadas, enquanto os melhoristas selecionavam plantas com foco na resistência a doenças e na elevada produtividade, a versão benéfica desta enzima foi gradualmente eliminada dos genomas dos híbridos modernos.

O resultado foi um perfil químico alterado: uma diminuição dos compostos aromáticos desejáveis ​​e um equilíbrio entre açúcares e ácidos menos atrativo para o paladar humano. Um estudo publicado nos Anais da Academia Nacional de Ciências (Proceedings of the National Academy of Sciences) revela como a substituição de um único aminoácido na proteína Sl-LIP100 aumenta a sua atividade, influenciando diretamente a produção de substâncias que definem o sabor.

A enzima que se tornou vítima da eficiência

Uma equipa de investigação liderada por Ester van der Naap, da Universidade da Geórgia, analisou 558 variedades de tomate e os seus parentes silvestres. O seu objetivo era rastrear como a química do sabor mudou ao longo da evolução da planta, desde as formas silvestres sul-americanas até aos híbridos comerciais modernos. Os cientistas mediram as concentrações de açúcares, ácidos orgânicos e dezenas de compostos orgânicos voláteis (COV). Estas substâncias existem em doses microscópicas na fruta, mas determinam se percebemos um tomate como doce, ácido ou com um aroma complexo.

A análise genómica identificou 337 associações genéticas significativas ligadas à química do paladar. Entre estas, destacou-se o gene Sl-LIP100, cuja função não tinha sido anteriormente descrita. Codifica uma lipase, uma enzima que decompõe as gorduras. Os produtos desta decomposição são depois convertidos em moléculas aromáticas. Os investigadores mostraram que a variante benéfica do gene, que surgiu no Equador, contém a substituição de apenas um aminoácido em comparação com as versões neutras. Esta mutação torna a enzima mais ativa, levando ao aumento da produção de compostos que os provadores descrevem como "frescos" e "frutados".

Dos parentes selvagens ao supermercado

A história da perda do sabor está ligada à pressão seletiva. Na natureza, os compostos aromáticos do tomate serviam de isco para as aves e pequenos animais que dispersam as sementes. Para os humanos, no entanto, alguns destes compostos podem parecer desagradáveis ​​ou demasiado fortes. Com o uso doméstico na América Central, as variantes benéficas de genes aromáticos tornaram-se mais comuns. Mas, na era da seleção intensiva no século XX, deu-se prioridade ao tamanho do fruto, à transportabilidade e à resistência aos agentes patogénicos. Durante este processo, o alelo Sl-LIP100, com elevada atividade enzimática, foi parcialmente perdido ou fixado numa forma indesejável.

Experiências com edição genética e testes de atividade enzimática confirmaram a relação de causa e efeito: a alteração da sequência da proteína Sl-LIP100 modifica diretamente a quantidade de substâncias aromáticas no fruto. Não se trata de mera correlação com uma região marcadora genética, mas sim de uma função molecular comprovada. Os investigadores sublinham que este gene é apenas um elemento do complexo sistema gustativo, mas a sua descoberta oferece aos melhoristas uma ferramenta precisa. É agora possível selecionar plantas portadoras da versão ativa da enzima sem a necessidade de longas análises laboratoriais de aroma para cada candidata.

Limitações e importância futura

A chave genética descoberta permite uma estratégia específica: recriar o equilíbrio das substâncias aromáticas nas variedades modernas sem sacrificar a produtividade. Os métodos de seleção assistida por marcadores e a edição genómica permitem combinar o perfil aromático desejado com as características industriais. No entanto, é importante realçar que o paladar é uma característica subjetiva, enquanto a composição química é objetiva. A melhoria do perfil dos compostos orgânicos voláteis (COV) aumenta a probabilidade de a fruta ser percebida como saborosa por uma vasta gama de consumidores, mas a arquitetura genética do paladar envolve dezenas de outros genes.

A investigação, financiada pela Fundação Nacional de Ciência dos EUA (NSF), alarga a nossa compreensão de como a seleção altera não só as características macroscópicas, mas também a base molecular da perceção sensorial. A preservação da diversidade genética dos parentes silvestres e das variedades tradicionais revela-se uma fonte crucial de alelos perdidos durante o melhoramento industrial. Isto abre caminho para a criação de tomate que cumpra tanto os requisitos de eficiência agrotécnica como a procura humana por sabor.