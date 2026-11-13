Erro estatístico de 1960: por que a humanidade não colapsou na data fatídica

A data de 13 de novembro de 2026 — que cairá em uma sexta-feira — não marca o apocalipse, mas sim o prazo de validade de uma teoria matemática formulada há 66 anos. O estudo, publicado em 1960 na revista Science por Heinz von Foerster, Patricia M. Mora e Lawrence W. Amiot sob o título "Doomsday: Friday, 13 November, A. D. 2026”, previu que a população mundial atingiria um limite infinito nesse dia.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Постапокалиптический пейзаж с вулканом

Não se tratava de uma profecia mística, mas de uma extrapolação estatística. Os pesquisadores analisaram 24 estimativas populacionais de dois milênios e notaram que o tempo necessário para a humanidade dobrar de tamanho estava diminuindo. Ao projetar que essa aceleração continuaria indefinidamente, a equação chegou a um ponto de singularidade: um momento em que o crescimento se tornaria fisicamente impossível. Para ilustrar o colapso, von Foerster chegou a escrever que as gerações futuras não morreriam de fome, mas "sufocadas" pela superpopulação.

A realidade, porém, desmentiu a matemática do modelo. O erro fundamental dos autores foi assumir a continuidade de uma tendência histórica sem considerar variáveis sociais. Nas décadas seguintes, a urbanização, a expansão da escolaridade e o acesso a métodos contraceptivos derrubaram as taxas de fecundidade, desacelerando o ritmo de crescimento global.

Hoje, as projeções da ONU seguem a direção oposta à da "singularidade" de 1960. A estimativa atual indica que a população mundial atingirá um pico de aproximadamente 10,3 bilhões de habitantes em meados dos anos 2080, iniciando depois um declínio gradual para 10,2 bilhões até o ano 2100.

Enquanto a previsão demográfica de 2026 se provou equivocada, a ciência trabalha com escalas de tempo muito mais vastas para discutir a viabilidade da vida na Terra. Pesquisadores da Universidade de Toho (Japão) e do Instituto de Tecnologia da Geórgia (EUA) estimam que a atmosfera rica em oxigênio, essencial para organismos complexos, deva persistir por cerca de um bilhão de anos, antes que o aumento da luminosidade solar provoque a desoxigenação do planeta.

O episódio da sexta-feira 13 de novembro de 2026 serve, portanto, como um lembrete metodológico: a precisão de um cálculo matemático é irrelevante se as premissas sobre o comportamento humano e social estiverem erradas.