Urofluxometria: posição ao urinar não altera resultado em homens saudáveis, aponta estudo

Para muitos homens, a ida ao banheiro é um ato automático, mas quando esse processo se torna objeto de um exame médico, surge uma dúvida comum: existe uma posição correta para urinar? Seja por hábito, cultura ou conveniência, a escolha entre ficar em pé ou sentado costuma ser vista como uma preferência pessoal, mas no contexto de um diagnóstico urológico, a posição poderia, teoricamente, alterar a percepção da função da bexiga.

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Essa questão foi o centro de um estudo conduzido pelo Grupo de Pesquisa Urológica da Colômbia, liderado por Juan Irigoyen-Parra. O objetivo era entender se a postura influencia os indicadores de desempenho do sistema urinário em homens saudáveis, eliminando a incerteza sobre qual posição entregaria resultados mais fiéis à realidade do paciente.

O que o exame de urofluxometria revela

Para chegar a uma conclusão, os pesquisadores trabalharam com 52 voluntários, com média de idade de 29 anos. A ferramenta utilizada foi a urofluxometria, um procedimento simples e indolor que mede a velocidade e o volume do fluxo urinário. Para garantir a precisão e evitar que fatores externos interferissem, cada participante realizou o teste duas vezes, com um intervalo de 24 horas: uma vez sentado e outra em pé.

A análise focou em dois pontos principais: a velocidade máxima do jato e o volume total de líquido expelido. Os dados mostraram que, para homens sem patologias, a posição do corpo não altera esses indicadores. A única diferença notada foi no tempo de "arranque": em pé, os voluntários levaram, em média, 3,3 segundos a mais para atingir a velocidade máxima do fluxo. No entanto, os especialistas enfatizam que essa variação é irrelevante do ponto de vista médico e não impacta a saúde do paciente.

Sinal vs. Diagnóstico: a importância do conforto

É importante separar a fisiologia do homem saudável de casos específicos. Na literatura médica, já existem discussões sobre como a posição sentada pode facilitar o esvaziamento da bexiga em homens que enfrentam problemas na próstata, como a hiperplasia benigna (adenoma). Porém, para quem não apresenta sintomas de obstrução ou dificuldade urinária, a escolha da postura torna-se puramente uma questão de conforto.

Essa descoberta tem um impacto prático no momento do diagnóstico. A urofluxometria pode ser um momento de tensão para alguns pacientes, e o estresse psicológico de estar em uma posição não habitual pode gerar desconforto, interferindo na naturalidade do exame.

A conclusão dos pesquisadores é que a liberdade de escolha do paciente — seja sentado ou em pé — não compromete a precisão dos dados. Pelo contrário, permitir que o homem utilize a posição em que se sente mais relaxado pode ajudar o médico a obter resultados mais genuínos, removendo a tensão desnecessária do processo. Caso haja qualquer dúvida sobre a função urinária ou sintomas específicos, a adequação do método de exame deve ser discutida e orientada pelo médico assistente.