Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Preços sobem e apertam o orçamento familiar: transportes lideram alta em Moçambique
Ferrovia liga Novorossisk a Vladivostok e abre corredor de contêneres do Mar Negro ao Pacífico
Museu de Viena analisa coleção: fraturas e infecções em 131 espécimes do Vale do Nilo
Macaco raro avança sobre ponte: isolamento genético de meio milhão de anos confirmado no Mato Grosso
5,2 milhões de pessoas vivem em áreas sob controle de grupos armados no Rio
Ameaça de Trump: Tarifas sobre México como pressão migratória
Casaco reto e jeans: a estrutura limpa do inverno 2026
Portal do Tesouro violado: exposição de CPFs e e-mails preocupa beneficiários federais
Erro estatístico de 1960: por que a humanidade não colapsou na data fatídica

Urofluxometria: posição ao urinar não altera resultado em homens saudáveis, aponta estudo

Ciência

Para muitos homens, a ida ao banheiro é um ato automático, mas quando esse processo se torna objeto de um exame médico, surge uma dúvida comum: existe uma posição correta para urinar? Seja por hábito, cultura ou conveniência, a escolha entre ficar em pé ou sentado costuma ser vista como uma preferência pessoal, mas no contexto de um diagnóstico urológico, a posição poderia, teoricamente, alterar a percepção da função da bexiga.

писсуары
Photo: commons.wikimedia by Schroupie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
писсуары

Essa questão foi o centro de um estudo conduzido pelo Grupo de Pesquisa Urológica da Colômbia, liderado por Juan Irigoyen-Parra. O objetivo era entender se a postura influencia os indicadores de desempenho do sistema urinário em homens saudáveis, eliminando a incerteza sobre qual posição entregaria resultados mais fiéis à realidade do paciente.

O que o exame de urofluxometria revela

Para chegar a uma conclusão, os pesquisadores trabalharam com 52 voluntários, com média de idade de 29 anos. A ferramenta utilizada foi a urofluxometria, um procedimento simples e indolor que mede a velocidade e o volume do fluxo urinário. Para garantir a precisão e evitar que fatores externos interferissem, cada participante realizou o teste duas vezes, com um intervalo de 24 horas: uma vez sentado e outra em pé.

A análise focou em dois pontos principais: a velocidade máxima do jato e o volume total de líquido expelido. Os dados mostraram que, para homens sem patologias, a posição do corpo não altera esses indicadores. A única diferença notada foi no tempo de "arranque": em pé, os voluntários levaram, em média, 3,3 segundos a mais para atingir a velocidade máxima do fluxo. No entanto, os especialistas enfatizam que essa variação é irrelevante do ponto de vista médico e não impacta a saúde do paciente.

Sinal vs. Diagnóstico: a importância do conforto

É importante separar a fisiologia do homem saudável de casos específicos. Na literatura médica, já existem discussões sobre como a posição sentada pode facilitar o esvaziamento da bexiga em homens que enfrentam problemas na próstata, como a hiperplasia benigna (adenoma). Porém, para quem não apresenta sintomas de obstrução ou dificuldade urinária, a escolha da postura torna-se puramente uma questão de conforto.

Essa descoberta tem um impacto prático no momento do diagnóstico. A urofluxometria pode ser um momento de tensão para alguns pacientes, e o estresse psicológico de estar em uma posição não habitual pode gerar desconforto, interferindo na naturalidade do exame.

A conclusão dos pesquisadores é que a liberdade de escolha do paciente — seja sentado ou em pé — não compromete a precisão dos dados. Pelo contrário, permitir que o homem utilize a posição em que se sente mais relaxado pode ajudar o médico a obter resultados mais genuínos, removendo a tensão desnecessária do processo. Caso haja qualquer dúvida sobre a função urinária ou sintomas específicos, a adequação do método de exame deve ser discutida e orientada pelo médico assistente.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Cupcake de limão: precisão na emulsão e estabilização de coberturas
Receitas e Culinária
Cupcake de limão: precisão na emulsão e estabilização de coberturas
Gratinada de arroz com pasta de caviar e caranguejo: receita prática estilo asiático
Receitas e Culinária
Gratinada de arroz com pasta de caviar e caranguejo: receita prática estilo asiático
Sanduíche de roti com atum: contraste entre massa quente e recheio frio
Receitas e Culinária
Sanduíche de roti com atum: contraste entre massa quente e recheio frio
Mais populares
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples

O problema raramente se limita apenas à afiação da lâmina, envolvendo também rebarbas e o estado do parafuso central, o que exige uma verificação da articulação antes de qualquer intervenção com pedra de lapidação ou lixa.

Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre
Dez milhões sobrevivem com três dólares no Brasil: o que pode romper o ciclo da miséria? Polina Petrova China Shock 2.0: riscos da expansão industrial chinesa para a indústria brasileira Olesya Kireeva Rússia, China e EUA discutem controle humano sobre armas nucleares no fórum APEC em Shenzhen Dmitriy Sokolov
Cinco raças de cães com perfil comportamental similar ao do Labrador Retriever
Jeans de cintura baixa na silhueta 2027: ajustes de proporção e modelos
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
últimos materiais
Região de Moscou deixa de ser apenas passagem: novos polos turísticos atraem visitantes
Plataforma Casa Para Viver convoca manifestação nacional contra crise da habitação
Por que o cérebro adora o que rejeita à primeira
Presidente das Maldivas proíbe para sempre a entrada de cidadãos israelenses
Governo do Chile congela preços do diesel sob pressão de caminhoneiros
SindiTabaco alerta que Imposto Seletivo pode ampliar mercado ilegal de cigarros
Christmas cake: o congelamento interrompe a maturação no ápice, mas não substitui o tempo
O LADA Azimut adota volumes rígidos onde a estética emerge da engenharia
Crianças moçambicanas enfrentam atraso grave: desnutrição crónica compromete anos de escola
Terra formou seus próprios oceanos a partir do calor interno, aponta estudo
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.