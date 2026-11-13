Museu de Viena analisa coleção: fraturas e infecções em 131 espécimes do Vale do Nilo

Nas prateleiras do Museu de História Natural de Viena, entre milhares de espécimes, repousavam 131 crânios de gatos, quase esquecidos por um século e meio. O que parecia ser apenas um depósito zoológico revelou-se, porém, um arquivo de violência. Mais da metade desses crânios apresenta marcas de traumas graves, infecções e doenças crônicas, evidências físicas de que a vida desses animais, longe do idealismo religioso, foi marcada pela brutalidade.

Photo: commons.wikimedia.org by BluesyPete, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Египет

O contraste entre o mito e a evidência

A imagem consolidada do Antigo Egito sugere que os animais sagrados eram tratados com reverência, vivendo em santuários confortáveis como extensões da vontade divina. Sob essa lógica, gatos — símbolos de fertilidade e justiça — teriam recebido cuidados excepcionais. Contudo, a análise óssea e a datação por radiocarbono desconstroem essa narrativa.

Os pesquisadores identificaram que esses animais viveram sob estresse constante e em condições de superlotação. Marcas de mordidas, fraturas e infecções purulentas não são casos isolados, mas um padrão sistêmico. Os dados indicam que gatos destinados à eternidade passaram por um processo semelhante à criação industrial moderna, onde a escala da produção para a mumificação prevalecia sobre o bem-estar do indivíduo.

A origem e o rastro do tempo

A procedência da coleção é documentada por arquivos que rastreiam os crânios até a necrópole de Beni Hassan, no Vale do Nilo. O local, que abrigava milhões de múmias felinas, foi descoberto em 1888 por um agricultor local. No final do século XIX, grande parte desse material foi exportada para a Europa, onde, paradoxalmente, muitas múmias foram processadas para a fabricação de fertilizantes. Os cientistas da época removiam os tecidos moles e a pele, preservando apenas a estrutura óssea para descrição zoológica, que acabou nas prateleiras de Viena.

A datação por radiocarbono de nove crânios trouxe resultados reveladores. Oito deles datam-se entre 380 e 40 a. C., abrangendo a transição do Período Tardio para a era Ptolemaica. No entanto, um único crânio revelou-se significativamente mais antigo, pertencendo ao Terceiro Período Intermediário (entre 1077 e 656 a. C.).

Esse achado isolado tensiona a cronologia aceita sobre a mumificação em massa em Beni Hassan. Enquanto fontes escritas sugerem datas posteriores, este espécime indica que a prática pode ter começado muito antes. Há, porém, um limite na conclusão: os pesquisadores admitem a possibilidade de que este animal tenha sido transportado de outro centro, como Bubastis — o cemitério de gatos mais antigo conhecido -, antes de ser depositado em Beni Hassan.

O animal como mercadoria

Não se pode generalizar a experiência de todos os gatos do Egito Antigo a partir deste grupo. No entanto, a amostra de 131 crânios de uma única necrópole oferece um corte estatístico preciso de uma operação de larga escala. A densidade populacional e a agressividade inerente a esse confinamento explicam a prevalência de traumas e infecções.

Para esses animais, a sacralidade não significava proteção, mas utilidade. Eles não eram tratados como divindades, mas como matéria-prima para um mercado de fé. Os ossos, agora analisados, transformam o silêncio do museu em um testemunho concreto de exploração.