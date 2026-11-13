Macaco raro avança sobre ponte: isolamento genético de meio milhão de anos confirmado no Mato Grosso

Numa ponte de cordas suspensa sobre uma rodovia no estado do Mato Grosso, uma fototapete capturou um instante que poderia ter passado despercebido: um primata grande, de pelagem preta com nuances avermelhadas, avançava cuidadosamente pelas cordas esticadas. Para o motorista local, era apenas mais um macaco cruzando um perigo. Mas para os geneticistas que estudavam os genomas, essa imagem tornou-se a chave para a descoberta de Alouatta matogrossensis, uma espécie cuja existência era suspeitada, mas nunca confirmada pela ciência.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кричащая обезьяна-ревун в тропическом лесу

A narrativa simples seria: os cientistas olharam a foto e viram um novo primata. A realidade é mais complexa e menos dramática. Visualmente, Alouatta matogrossensis é praticamente indistinguível de seu parente próximo, Alouatta sara, que vive na Bolívia. As diferenças na coloração — um tom ligeiramente mais escuro e uma nuance avermelhada — são tão pequenas que, sem análise genética, são impossíveis de fixar com segurança. Um erro seria possível e fatal para a sistemática.

Por isso, os autores do estudo, publicado na Communications Biology, não confiaram em características visuais. Eles analisaram os genomas de 11 espécies de barbados da América Central e do Sul, utilizando amostras acumuladas ao longo de décadas. Foi apenas a análise genética que revelou que a população do Mato Grosso se separou do fluxo genético comum há mais de 500.000 anos. Não se trata de um "novo achado em uma foto", mas de uma linhagem evolutiva confirmada, que sobreviveu em isolamento.

A ponte como instrumento de ciência

O projeto Reconecta, que constrói pontes de cordas sobre estradas no Brasil, foi criado originalmente como infraestrutura ecológica para salvar animais da morte sob os carros. Mas inesperadamente, tornou-se um laboratório. As fototapetes instaladas nessas pontes para monitoramento acumularam milhares de quadros. Entre cenas aleatórias da vida da floresta, encontrou-se um primata que não se encaixava nas espécies conhecidas da região. Essa observação foi o ponto de partida para a análise genética. Sem essas pontes e câmeras, a espécie provavelmente teria permanecido sem nome por muito mais tempo, já que seu território se sobrepõe ao de outros barbados e as diferenças externas são mínimas.

Hoje, Alouatta matogrossensis está à beira da extinção. A cidade de Alta Floresta cresce, o número de veículos aumenta e as lavouras consomem a floresta. O primata que se isolou com sucesso de seus parentes por 500.000 anos agora enfrenta ameaças que não sabe como contornar. A ponte onde foi fotografado pela primeira vez não é apenas um meio de resgate, mas a única prova confiável de sua existência no mundo moderno.

O número total de espécies conhecidas de barbados atingiu 16; no mesmo estudo, outra nova espécie foi descrita, Alouatta iroi, da parte norte da Amazônia, com cerca de 700.000 anos de idade, segundo estimativas. Mas é o caso do Mato Grosso que mostra como a infraestrutura humana, criada para o cuidado, se tornou a ferramenta que permitiu ver o que a evolução escondia por trás da semelhança externa.