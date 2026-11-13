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Por que o cérebro adora o que rejeita à primeira

Ciência

Na primeira goleada, a maioria das pessoas desvia o rosto. O amargor do café é uma barreira sensorial imediata, repelente ao paladar. Porém, à medida que o líquido percorre a garganta e o corpo reage, a aversão inicial cede lugar a uma satisfação inegável. Essa mudança de estado não ocorre apenas na boca, mas numa rede nervosa específica onde o cérebro reescreve a regra do sabor.

Ожидания и вкус: как предвкушение влияет на наши ощущения
Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Free_3D_Illustration_Of_A_Mental_Health_Conceptual_Image_By_Quince_Media_09.jpg by Quince Media
Ожидания и вкус: как предвкушение влияет на наши ощущения

A transição do rejeito ao prazer acontece porque o organismo registra a chegada da energia e da estimulação com uma defasagem temporal em relação ao gosto. Pesquisadores da Alemanha e dos Estados Unidos, cujos resultados foram publicados na revista Nature, mapearam esse processo. Eles identificaram que a formação de preferências alimentares duradouras depende de um sinal dopaminérico específico no corpo amigdaloide, uma estrutura cerebral associada às emoções.

O intervalo entre o sabor e a recompensa

A mecânica desse aprendizado baseia-se na inércia do sinal neurológico. Enquanto a percepção do gosto é instantânea, a resposta dopaminérica à ingestão de nutrientes ocorre com atraso e persiste por vários minutos. Esse intervalo cria uma janela temporal na qual o cérebro conecta a sensação no paladar com a energia posteriormente absorvida ou o efeito estimulante.

Para provar essa conexão, os cientistas observaram o caminho das informações vindas do sistema digestivo. Eles isolaram uma via neural em que a substância colecistoquinina atua como mensageira principal. É por meio desse mecanismo que o intestino informa ao sistema nervoso central sobre a chegada de calorias, seja através de açúcares ou gorduras.

Evidências experimentais em modelos animais

Os experimentos com camundongos revelaram a dependência crítica desse circuito dopaminérgico. Quando os pesquisadores inibiram a atividade dos neurônios dopaminérgicos, os animais perderam a capacidade de associar novos sabores às calorias, embora mantivessem a fisiologia necessária para a nutrição básica. Por outro lado, a ativação artificial desses mesmos neurônios fez com que os camundongos preferissem soluções que não ofereciam qualquer valor nutricional real.

Essa dinâmica explica a psicologia por trás do consumo de alimentos com perfis de sabor intensos ou amargos. No caso do café, o cérebro associa o gosto amargo à ação estimulante da cafeína. À medida que a associação é reforçada, a sensação inicialmente desagradável é reinterpretada como positiva, transformando a aversão em hábito.

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Author`s name Petr Ermilin
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