Terra formou seus próprios oceanos a partir do calor interno, aponta estudo

A origem da água na Terra foi, por décadas, atribuída a entregas cósmicas: cometas e meteoritos vindos das bordas geladas do Sistema Solar teriam "semeado" o planeta jovem. No entanto, um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade do Novo México, publicado na Nature Geoscience, propõe que a Terra não dependeu de sorte externa, mas foi capaz de sintetizar seus próprios oceanos.

Photo: Pravda.ru by Алексей Трофимов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рождение нового океана: раскол континента

A química do calor extremo

A hipótese sugere que a água foi um subproduto inevitável da formação planetária. Durante a fase de acreção — quando a Terra crescia ao acumular pequenos fragmentos de rocha -, o planeta era envolto por uma atmosfera densa de hidrogênio e submetido a temperaturas superficiais extremas. Para testar essa dinâmica, a equipe liderada pela doutoranda Susmita Garay e pelo professor Zachary Sharp recriou essas condições laboratoriais.

O experimento consistiu em expor rochas silicáticas a temperaturas entre 1.200 e 1.400 graus Celsius em um ambiente de hidrogênio puro. O resultado foi uma reação química imediata: o hidrogênio atmosférico reagiu com o óxido de ferro presente nos detritos rochosos. Nesse processo, o óxido de ferro transformou-se em ferro metálico, liberando vapor de água como subproduto em questão de minutos.

Escala de produção

Ao transpor os dados do laboratório para as condições da Terra primitiva, os cálculos revelaram a magnitude do fenômeno. O mecanismo químico descrito teria potencial para gerar volumes de água equivalentes a centenas de oceanos terrestres modernos. Segundo o professor Zachary Sharp, a ideia de que a água possa ter surgido em uma atmosfera que hoje consideraríamos infernal é concreta e matematicamente viável.

Implicações para o universo

Essa descoberta altera a percepção sobre a raridade da água no cosmos. Se a maioria dos planetas rochosos com dimensões semelhantes às da Terra atravessa uma fase de atmosfera quente durante sua formação, a produção de água torna-se uma característica intrínseca, e não um acidente dependente de impactos cometários.

A nova teoria não descarta a contribuição de meteoritos e cometas, mas desloca a proporção da origem da água. O desafio agora é quantificar quanto do volume atual dos oceanos veio do espaço e quanto foi "fabricado" internamente. Se a água for, de fato, uma opção embutida no processo de formação de planetas rochosos, a probabilidade de existirem mundos habitáveis em outros sistemas estelares torna-se significativamente maior.