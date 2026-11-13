Esferas minúsculas desafiam o inferno atômico: Rússia cria blindagem que resiste a 1.600 °C sem vazamentos

A imagem comum do combustível nuclear envolve massas densas que demandam sistemas de resfriamento complexos para evitar o derretimento catastrófico. No entanto, pesquisadores do NII NPO "LUCH", na Rússia, desenvolveram uma estrutura que transforma a proteção contra a radiação em um "estuche" microscópico. O material consiste em esferas minúsculas capazes de reter produtos de fissão mesmo a 1.600 °C — temperatura que, em reatores convencionais, seria considerada crítica ou de cenário acidentário.

Photo: CPI BalNpp(The Centre of the Public Information Balakovo NPP by Фото из архива Балаковской АЭС, компьютерная обработка — Александр Ситенький (Alexander Seetenky), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Строительство ядерного реактора

A arquitetura da blindagem microscópica

A resistência desse material reside na arquitetura TRISO (revestimento isotrópico triestrutural). Longe de ser uma esfera homogênea, trata-se de uma composição complexa: um núcleo de combustível comprimido por camadas concêntricas de blindagem. O sistema utiliza carbono pirolítico (PyC) e carbeto de silício (SiC), onde cada camada atua como uma barreira mecânica e química rigorosa, impedindo que os produtos radioativos da fissão escapem da esfera.

Na prática, essa engenharia significa que, caso o sistema de resfriamento de um reator de alta temperatura resfriado a gás (VHTR) falhe, o combustível não sofreria degradação imediata. As camadas de carbeto de silício e carbono funcionam como recipientes herméticos projetados para suportar aquecimentos extremos.

Da teoria aos testes de reator

Para validar a eficácia dessa blindagem, Andrey Mokrushin e sua equipe do NII NPO "LUCH" conduziram 13 experimentos em reatores, divididos em duas etapas. Inicialmente, o combustível foi testado sob condições normais de operação a 1.200 °C; posteriormente, foi submetido a 1.600 °C para simular situações de acidente.

Os testes confirmaram a viabilidade da tecnologia: as microesferas mantiveram sua integridade e funcionalidade mesmo com um nível de queima (burnup) de aproximadamente 13,0%, demonstrando que o material resiste ao calor extremo enquanto as reações nucleares ocorrem profundamente.

Rumo à produção industrial

Com a comprovação das propriedades laboratoriais, o projeto avançou para a fase de tecnologia experimental-industrial. O NII NPO "LUCH" implementou uma linha piloto com capacidade para produzir até 250.000 compactos de combustível por ano. Essa transição de experimentos isolados para a produção sistemática pavimenta o caminho para a implementação de usinas nucleares de pequena potência e instalações energéticas nucleares móveis.