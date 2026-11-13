Neurônios na amígdala agem como filtro para escolher o que guardar na memória

Milhares de imagens cruzam nossa visão todos os dias, mas a maioria delas desaparece no instante seguinte. Por que lembramos de um rosto desconhecido em uma foto, mas esquecemos a paisagem ao redor? A resposta parece residir em um pequeno grupo de neurônios que agem como fiscais de entrada, decidindo o que merece ser arquivado no cérebro.

Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Реакции в мозге

O filtro invisível

Durante muito tempo, a ciência associou a amígdala — uma estrutura profunda no lobo temporal — quase exclusivamente ao medo e à ansiedade. No entanto, um estudo recente revela que essa região opera como um filtro de memória, mesmo quando não há emoções fortes envolvidas. Ela não apenas "colore" a experiência com sentimentos, mas sinaliza ativamente ao sistema de memória quais objetos são significativos o suficiente para serem guardados.

Pesquisadores da Cedars-Sinai Health Sciences University descobriram que existem neurônios especializados na amígdala, cada um "sintonizado" para categorias específicas, como rostos, animais ou cenários. Quando um desses neurônios dispara com intensidade ao ver uma imagem de sua categoria, a chance de a pessoa recordar aquele quadro mais tarde aumenta drasticamente.

A evidência nos sinais elétricos

Para provar essa dinâmica, a equipe liderada por Willie Ruttshauser monitorou a atividade cerebral de 112 pacientes. O estudo foi possível graças a eletrodos já implantados nos cérebros desses voluntários para o controle de crises epiléticas, permitindo a gravação da atividade de neurônios individuais em tempo real enquanto eles observavam imagens desconhecidas.

Ao cruzar os dados da atividade elétrica no momento da visualização com a capacidade de lembrança dos pacientes no final do dia, os cientistas notaram um padrão rigoroso: a força da resposta de células específicas na amígdala previa com precisão o sucesso da memorização. Essa correlação foi validada em dois conjuntos de dados independentes, reduzindo a probabilidade de que os resultados fossem casuais.

Implicações para a memória

O trabalho, publicado na Nature Neuroscience e apoiado pela iniciativa BRAIN (NIH), sugere que a amígdala está integrada à formação da memória episódica em um nível mais profundo do que se imaginava. Jiayan Xiao, autor principal da pesquisa, destaca que essa função de filtragem é essencial para que a informação chegue ao armazenamento de longo prazo.

Essa descoberta traz luz a possíveis causas de déficits cognitivos em doenças como o Alzheimer ou a epilepsia do lobo temporal. Se esse filtro de seleção falha ou opera de forma irregular, as informações essenciais do cotidiano simplesmente não são retidas. Embora os resultados tenham sido observados em nível celular e de atividade neuronal, eles abrem caminho para futuras investigações sobre neuromodulação e terapias celulares que busquem restaurar a atividade seletiva dessa região cerebral.