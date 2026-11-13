Fungo na Flórida quebra regra biológica ao produzir alucinógeno e veneno mortal juntos

Na Flórida, um pequeno fungo marrom, do tamanho de uma unhas, quebrou uma regra não escrita da biologia: ele carrega, ao mesmo tempo, a capacidade de causar alucinações e de envenenar mortalmente. Trata-se da Galerina indica, um organismo que defie a classificação tradicional dos fungos em dois grupos distintos — os "mágicos", ricos em psilocibina, e os tóxicos, carregados de amatoxinas. Até agora, acreditava-se que a evolução não permitia a coexistência dessas duas propriedades no mesmo organismo, pois serviam a propósitos aparentemente opostos e desconhecidos. A descoberta, publicada na revista Current Biology, sugere que a natureza encontrou uma rota alternativa para expandir seu arsenal químico.

Photo: commons.wikimedia.org by Barisandi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Светящийся гриб

Uma herança genética inesperada

A explicação para essa combinação inusitada reside no que os cientistas chamam de transferência horizontal de genes. Diferente da herança tradicional, onde os genes são passados de pai para filho, nesse mecanismo, organismos distintos trocam material genético diretamente. Bruce Dentinger, da Universidade do Utah, descreve o processo com uma analogia simples: "Imagine que apertamos as mãos, e parte do meu DNA se integrou ao seu genoma". No caso da G. indica, acredita-se que dois eventos independentes levaram ao resultado final: primeiro, o fungo adquiriu os genes para sintetizar psilocibina, e posteriormente, os genes para produzir amatoxinas — ou vice-versa. O resultado é um híbrido biológico que possui os "ferramentas" necessárias para fabricar ambos os compostos na mesma célula.

Andrew Kunik, ex-fitopatólogo da Universidade da Flórida, admite que o resultado os surpreendeu. "Sabíamos que era possível, mas evitamos comemorar cedo demais, até que realizássemos uma análise rigorosa", lembra ele. Foi essa verificação detalhada que confirmou a presença simultânea das duas classes de moléculas, desafiando a visão anterior de que esses traços eram mutuamente exclusivos.

Um perigo invisível

O aspecto mais preocupante desta descoberta não é apenas o biológico, mas o prático. Matthew Smith, micologista do estado da Flórida, alerta que a G. indica é quase invisível na identificação. Distinguí-la de outras espécies semelhantes é uma tarefa extremamente difícil, mesmo para especialistas. Para coletores de fungos e donos de animais de estimação, isso representa um risco sério: consumir esse fungo pode resultar não apenas em uma experiência psicodélica, mas em uma intoxicação grave por amatoxinas, substâncias que atacam o fígado e podem levar à morte. A descoberta não torna o fungo comestível nem útil, mas reescreve nossa compreensão de como a evolução pode montar a química de um organismo a partir de peças genéticas externas.