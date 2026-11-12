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Aparência enganosa no fóssil de Messel: brilho intenso no estômago revela hábito perdido da ave

Ciência

Em uma camada profunda do fóssil de Messel, na Alemanha, repousa um filhote de coruja de apenas 12 centímetros. O espécame, identificado como Masillastrix blattophaga, viveu há 47 milhões de anos. Em seu estômago, conservou-se a última refeição: um barata que ainda exibe um brilho iridescente, variando entre tons verde-azulados. Esse detalhe minúsculo transforma a peça museológica em uma chave crucial para entender como as corujas deixaram de ser animais do dia para se tornarem as soberanas da noite.

мадагаскарский таракан
Photo: commons.wikimedia.org by Krassotkin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
мадагаскарский таракан

Costumamos tratar a atividade noturna das corujas como uma essência biológica, algo intrínseco à sua natureza. No entanto, a pigmentação vibrante da barata encontrada no estômago do animal aponta para a direção oposta. Essa coloração intensa é típica de organismos que vivem sob a luz do dia. Se a coruja capturou esse inseto, ela provavelmente o viu sob o sol, e não na escuridão.

A anatomia da luz

Uma única refeição poderia sugerir uma caça ao entardecer, mas paleontólogos do Instituto Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (SLUG) observaram a estrutura do esqueleto. Nas corujas noturnas modernas, os ossos do ombro são finos, uma adaptação vital para o voo silencioso necessário para surpreender presas em silêncio absoluto. Em Masillastrix blattophaga, porém, os ossos eram curtos e massivos. Essa arquitetura alar é característica de predadores diurnos, que não precisam mascarar o som de sua aproximação, pois a abundância de luz altera a tática de caça e defesa.

Esses dados confirmam a hipótese de que os ancestrais das corujas eram aves diurnas. Outras descobertas anteriores corroboram essa visão: as cristas ósseas acima das órbitas em algumas corujas fósseis podem ter funcionado como sobrancelhas, protegendo os olhos do sol intenso.

Redefinindo a linha do tempo

Com a confirmação da vida diurna desta coruja de 47 milhões de anos e a datação das corujas noturnas clássicas em torno de 35 milhões de anos, a janela para a transição evolutiva se estreita. A mudança para o "turno da noite" ocorreu nesse intervalo específico.

Essa descoberta desafia teorias estabelecidas. Antes, acreditava-se que as corujas migraram para a noite para evitar a competição com predadores diurnos ou para aproveitar o aumento populacional de mamíferos noturnos. No entanto, os dados indicam que ambos os grupos se diversificaram massivamente muito depois, cerca de 20 a 25 milhões de anos atrás. O cenário clássico de "expulsão" simplesmente não se sustenta.

Gerhard Mayr e seus colegas, em artigo publicado na Current Biology, ressaltam que quanto mais precisamente datamos a troca de regime de atividade, mais fica claro que a razão para o noturnismo das corujas reside em algo que ainda está além do nosso conhecimento. A coruja de Messel não mostrou apenas que viu o sol; ela invalidou as explicações antigas sobre por que suas descendentes preferiram a escuridão.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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