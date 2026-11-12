Por que o mofo devora certas cores em ícones antigos e ignora outras?

Restauradores de arte sacro notaram, ao longo de décadas, um padrão intrigante em ícones antigos: o mofo não consome a pintura de forma uniforme. Enquanto algumas partes da imagem permanecem intactas, áreas adjacentes escurecem rapidamente, racham e se transformam em detritos. A razão para esse comportamento seletivo não estava na tinta em si, mas na "dieta" mineral dos microrganismos que colonizam as obras.

Photo: NewsInfo.Ru by Ирина Полякова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чистка картины

A química da fome

Para decifrar por que certas cores são mais vulneráveis que outras, pesquisadores do Centro Federal de Biotecnologia da Academia Russa de Ciências (RAS) analisaram a obra "A Descida ao Inferno", do século XVI, pertencente à Galeria Tretyakov. Na superfície da peça, foram identificadas duas espécies de fungos: o zigomiceto Syncephalastrum contaminatum e o ascomiceto Cladosporium sphaerospermum.

A equipe montou modelos laboratoriais utilizando pigmentos tradicionais — como ocre, amarelo de cádmio, vermelho inglês e branco de zinco — para testar a reação dos fungos. Os resultados revelaram que a degradação depende diretamente da composição química da tinta. Pigmentos terrosos, ricos em óxidos e hidróxidos de ferro (tons vermelhos, ocres e cinza-verdes), foram rapidamente destruídos pelo zigomiceto. Em contrapartida, as tintas à base de zinco e cádmio mostraram-se significativamente mais resistentes ao ataque biológico.

Ferramentas moleculares de extração

A investigação do genoma do Syncephalastrum contaminatum revelou o mecanismo por trás dessa seletividade: a produção de sideróforos. Estas moléculas funcionam como quelantes, atuando como pinças microscópicas que se ligam ao ferro na estrutura do pigmento, extraem o metal da tinta e o transportam para dentro das células do fungo. Nesse cenário, as cores terrosas deixam de ser apenas um suporte para se tornarem um recurso vital de nutrição.

Já o ascomiceto apresenta uma dinâmica diferente. Sem as ferramentas genéticas para extrair ferro com a mesma eficiência, ele degrada o ocre mais lentamente. Por outro lado, demonstrou uma resistência incomum ao cádmio, um metal pesado geralmente tóxico para a maioria dos seres vivos, evidenciando que cada espécie de fungo adota uma estratégia de sobrevivência distinta sobre a tela.

Impacto na conservação

O estudo comprova que a deterioração de ícones não ocorre apenas devido ao consumo do aglutinante orgânico (como cera ou gema de ovo), mas é impulsionada pela composição mineral dos pigmentos. Até o momento, a dependência da velocidade de biodegradação em relação a metais específicos foi confirmada em condições laboratoriais (in vitro) e em modelos simulados (in situ).

Esses dados permitem que restauradores abandonem a abordagem genérica e adotem a proteção pontual. Sabendo que áreas com tons de ocre e marrom são alvos prioritários devido à "dieta de ferro" dos fungos, é possível aplicar fungicidas preventivamente em zonas específicas, agindo antes que as manchas de mofo tornem-se visíveis a olho nu.