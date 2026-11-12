Por que o mofo devora certas cores em ícones antigos e ignora outras?

Restauradores de arte sacro notaram, ao longo de décadas, um padrão intrigante em ícones antigos: o mofo não consome a pintura de forma uniforme. Enquanto algumas partes da imagem permanecem intactas, áreas adjacentes escurecem rapidamente, racham e se transformam em detritos. A razão para esse comportamento seletivo não estava na tinta em si, mas na "dieta" mineral dos microrganismos que colonizam as obras.
Para decifrar por que certas cores são mais vulneráveis que outras, pesquisadores do Centro Federal de Biotecnologia da Academia Russa de Ciências (RAS) analisaram a obra "A Descida ao Inferno", do século XVI, pertencente à Galeria Tretyakov. Na superfície da peça, foram identificadas duas espécies de fungos: o zigomiceto Syncephalastrum contaminatum e o ascomiceto Cladosporium sphaerospermum.
A equipe montou modelos laboratoriais utilizando pigmentos tradicionais — como ocre, amarelo de cádmio, vermelho inglês e branco de zinco — para testar a reação dos fungos. Os resultados revelaram que a degradação depende diretamente da composição química da tinta. Pigmentos terrosos, ricos em óxidos e hidróxidos de ferro (tons vermelhos, ocres e cinza-verdes), foram rapidamente destruídos pelo zigomiceto. Em contrapartida, as tintas à base de zinco e cádmio mostraram-se significativamente mais resistentes ao ataque biológico.
A investigação do genoma do Syncephalastrum contaminatum revelou o mecanismo por trás dessa seletividade: a produção de sideróforos. Estas moléculas funcionam como quelantes, atuando como pinças microscópicas que se ligam ao ferro na estrutura do pigmento, extraem o metal da tinta e o transportam para dentro das células do fungo. Nesse cenário, as cores terrosas deixam de ser apenas um suporte para se tornarem um recurso vital de nutrição.
Já o ascomiceto apresenta uma dinâmica diferente. Sem as ferramentas genéticas para extrair ferro com a mesma eficiência, ele degrada o ocre mais lentamente. Por outro lado, demonstrou uma resistência incomum ao cádmio, um metal pesado geralmente tóxico para a maioria dos seres vivos, evidenciando que cada espécie de fungo adota uma estratégia de sobrevivência distinta sobre a tela.
O estudo comprova que a deterioração de ícones não ocorre apenas devido ao consumo do aglutinante orgânico (como cera ou gema de ovo), mas é impulsionada pela composição mineral dos pigmentos. Até o momento, a dependência da velocidade de biodegradação em relação a metais específicos foi confirmada em condições laboratoriais (in vitro) e em modelos simulados (in situ).
Esses dados permitem que restauradores abandonem a abordagem genérica e adotem a proteção pontual. Sabendo que áreas com tons de ocre e marrom são alvos prioritários devido à "dieta de ferro" dos fungos, é possível aplicar fungicidas preventivamente em zonas específicas, agindo antes que as manchas de mofo tornem-se visíveis a olho nu.
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A técnica substitui a cobertura total pela integração de microfios clareados, mantendo a transição gradual e a porosidade específica da fibra.