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O gelo da Groenlândia revela o custo humano da poluição do minério Anaconda

Ciência

O que parece, à primeira vista, ser apenas uma camada de gelo na Groenlândia esconde, na verdade, o registro químico de uma das maiores tragédias industriais da história moderna. Um estudo recente, conduzido pelo Instituto de Pesquisa de Desertos (DRI) e publicado na revista Nature Sustainability, revelou que o único culpado por uma explosão na concentração de metais tóxicos no hemisfério norte entre 1886 e 1918 foi o minério de cobre Anaconda, localizado no estado de Montana, nos Estados Unidos.

Айсберг в Арктике
Photo: commons.wikimedia.org by AWeith, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Айсберг в Арктике

O arquivo congelado

Para compreender a escala dessa poluição, os pesquisadores utilizaram núcleos de gelo, que funcionam como anéis de crescimento de árvores, preservando a composição da atmosfera de diferentes períodos. Ao analisar os sedimentos de gelo do Ártico, da Groenlândia e do Canadá, a equipe identificou um salto de 15 vezes nas concentrações de arsênio e outros metais pesados durante o pico da produção industrial americana no início do século XX.

A correlação entre os dados químicos e os registros históricos de produção permitiu isolar a origem do problema. O minério Anaconda, em seu auge, lançava na atmosfera cerca de 11 mil toneladas de arsênio e 4,4 mil toneladas de chumbo por ano. Modelagens atmosféricas indicam que esse rastro de contaminação se estendeu por aproximadamente 4 mil quilômetros, atingindo regiões distantes da fonte original.

O impacto invisível

Os números por trás dessa nuvem de poluição são concretos e preocupantes. A exposição a concentrações perigosas de arsênio afetou mais de 50 milhões de americanos — cerca de 55% da população do país na época — e aproximadamente 600 mil canadenses. Nos estados de Montana, Wyoming e Idaho, os níveis de arsênio no ar permaneceram acima dos padrões de segurança estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) por décadas.

O dano não se limitou à exposição química. Os pesquisadores estimam que a contaminação por chumbo possa ter causado uma redução nas capacidades cognitivas de 1,4 milhão de moradores da região, equivalentes a uma queda de 2,6 pontos no quociente de inteligência (QI) dos afetados.

A tecnologia que chegou tarde

Um dos aspectos mais reveladores do estudo é a possibilidade de que essa crise tivesse sido evitada. A tecnologia necessária para filtrar as emissões, os coletores eletrostáticos, já havia sido patenteada em 1908. No entanto, a diretoria do minério Anaconda demorou uma década para implementar o sistema. O obstáculo não era técnico, mas legal: as leis locais da época exigiam a instalação de filtros de proteção ambiental apenas se esses trouxerem lucro direto ao proprietário da fábrica.

"A instalação do sistema de filtragem apenas 10 anos antes teria impedido a liberação de 60 mil toneladas de arsênio e 24 mil toneladas de chumbo”, destacam os autores da pesquisa. Só após a implementação do equipamento, entre 1919 e 1923, as emissões de metais pesados caíram em cerca de 65%.

Hoje, o antigo local do minério é um dos maiores e mais contaminados sítios da lista Superfund, o programa federal de limpeza de áreas com perigos químicos nos EUA. O estudo reforça que as decisões industriais do passado deixam marcas duradouras no meio ambiente e na saúde pública, sendo registradas até mesmo nos núcleos de gelo do Ártico.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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