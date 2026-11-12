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Neutrinos no fundo do mar reforçam a Teoria da Relatividade de Einstein

Ciência

A cada segundo, trilhões de neutrinos atravessam o corpo humano sem deixar rastro. Essas partículas quase sem massa e praticamente invisíveis à matéria são, paradoxalmente, as ferramentas mais precisas para testar os alicerces do universo, incluindo a Teoria da Relatividade de Einstein.

Нейтронное исследование
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Нейтронное исследование

A textura do espaço e a simetria de Lorentz

A física moderna repousa sobre a invariância de Lorentz: a ideia de que as leis da natureza permanecem as mesmas para qualquer observador, independentemente de sua velocidade ou direção no espaço. Se esse princípio for absoluto, o espaço-tempo é ownitamente liso e uniforme. No entanto, algumas teorias de gravidade quântica propõem o contrário: em escalas extremamente pequenas, o espaço poderia ser discreto, composto por minúsculas "células" ou unidades.

Se essa granularidade existisse, ela provocaria distorções sutis. Partículas movendo-se através dessa estrutura se comportariam de maneira diferente da prevista por Einstein, o que resultaria em uma quebra da invariância de Lorentz.

Caçando o invisível nas profundezas do mar

Para testar essa hipótese, a colaboração internacional KM3NeT utilizou o detector ORCA, instalado nas profundezas do Mar Mediterrâneo. O foco foram os neutrinos e sua capacidade de oscilação — a propriedade de mudar de "sabor" (tipo) enquanto viajam, transformando-se, por exemplo, de neutrinos muônicos em neutrinos tauônicos.

A matemática que rege essas transformações é rigorosa. Caso as leis da física dependessem da direção ou da velocidade — como sugerem as teorias de espaço discreto -, o ritmo e a natureza dessas oscilações seriam alterados. Qualquer desvio do gráfico teórico serviria como prova direta de que o espaço-tempo possui uma estrutura oculta.

O que os dados revelam

Durante 1,4 anos, seis blocos do detector registraram 5.828 eventos de neutrinos atmosféricos. Ao cruzar a energia das partículas e a direção de sua chegada com modelos teóricos, a equipe publicou os resultados no Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP).

A conclusão foi clara: não foram encontrados sinais de violação da invariância de Lorentz. Embora possa parecer a ausência de uma descoberta, o resultado estabelece limites mais rigorosos sobre possíveis desvios para neutrinos muônicos e tauônicos. Isso estreita a margem de manobra para teorias alternativas da gravidade e reforça a estabilidade dos princípios de Einstein, mesmo diante de instrumentos de alta sensibilidade.

O horizonte da pesquisa

Até o momento, provou-se que, no nível de sensibilidade do KM3NeT/ORCA, o espaço comporta-se como um meio contínuo. Contudo, a investigação continua. Com a expansão do detector e a análise de dados da instalação ARCA — focada em neutrinos de alta energia vindos do espaço profundo -, a precisão dos testes aumentará. Quanto maior a energia da partícula e a distância percorrida, mais visíveis se tornariam os efeitos de uma eventual estrutura quântica do espaço, caso ela realmente exista.

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Author`s name Petr Ermilin
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