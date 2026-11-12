Proteína em excesso pode acelerar o envelhecimento biológico em pessoas sedentárias

A proteína tornou-se o ingrediente onipresente da dieta moderna, aparecendo em cafés, cereais e suplementos sob a promessa de saúde e vigor. No entanto, uma análise abrangente de mais de 350 estudos científicos, publicada pela Cell Press, sugere que a busca incessante pelo excesso de proteínas pode estar colidindo com um objetivo diferente: a longevidade.

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O equilíbrio entre crescimento e envelhecimento

A pesquisa indica que a restrição proteica pode desacelerar o envelhecimento biológico e otimizar o metabolismo, ajudando o corpo a proteger as células contra danos. O ponto central não é a redução drástica de calorias, mas sim a composição do que se come. Em modelos animais, a redução de proteínas prolongou a vida mesmo quando a ingestão calórica total foi mantida. Em humanos, a tendência observada foi a redução da gordura corporal e a melhoria nos níveis de açúcar no sangue.

Um dos mecanismos explicativos seria a atuação do hormônio FGF21. Quando a ingestão de proteínas diminui, os níveis desse hormônio sobem, auxiliando o organismo a se adaptar a mudanças nutricionais, reduzindo processos inflamatórios e regulando a glicose. Em estudos com camundongos, a elevação do FGF21 resultou em maior expectativa de vida.

O risco do excesso em vidas sedentárias

Dudley Lummis, do Universidade de Wisconsin-Madison e autor principal do estudo, esclarece que a proteína é fundamental para a regeneração de tecidos e crescimento muscular. O problema surge no contexto do estilo de vida contemporâneo: para pessoas sedentárias, o excesso de proteína pode gerar consequências metabólicas negativas.

Três aminoácidos específicos — metionina, isoleucina e valina — foram destacados. Em abundância, eles ativam vias de crescimento que são benéficas na juventude, mas que, a longo prazo, podem acelerar a predisposição a doenças ligadas ao envelhecimento, como a obesidade e o diabetes.

Não existe uma dose única para todos

Embora os dados alertem sobre o excesso, os pesquisadores enfatizam que a redução proteica não deve ser aplicada genericamente, pois a necessidade nutricional é individual e variável.

Existem grupos onde a proteína continua sendo prioridade crítica: pessoas com alta atividade física, que utilizam a proteína para a recuperação muscular neutralizando danos metabólicos; idosos, que precisam dela para evitar a perda de massa magra e prevenir quedas; e gestantes, para garantir o desenvolvimento fetal.

O estudo, apoiado pelo Instituto Nacional sobre o Envelhecimento e a Universidade de Wisconsin-Madison, conclui que a tendência de aumentar indiscriminadamente o consumo de proteínas — como visto em diretrizes recentes nos Estados Unidos — deve ser substituída por uma abordagem personalizada, baseada na idade e no nível real de atividade física de cada indivíduo.