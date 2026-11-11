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Cachalote fóssil do Peru tinha a cabeça fixa para baixo para caçar no fundo marinho

Ciência

Imagine um crânio de mamífero que parece ter sido deliberadamente deformado: as narinas deslocadas para um lado, e a imponente face congelada em uma inclinação permanente para baixo. Por muito tempo, paleontólogos poderiam ter atribuído essa estranheza à pressão das rochas sedimentares, que ao longo de milhões de anos achatam os ossos na rocha. No entanto, o caso da nova espécie de cachalote-anão, Scaphokogia huachafo, encontrada no Peru, prova que essa "curvatura" não era um resultado da compressão pós-morte, mas sim uma ferramenta de sobrevivência ativa.

Древний череп
Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Древний череп

Na maioria dos mamíferos, os lados esquerdo e direito da cabeça são quase idênticos. Mas nos cetáceos com dentes — golfinhos, orcas e cachalotes — essa simetria é quebrada. Suas faces ficam "tortas" devido a um complexo sistema de corpos de gordura e estruturas ósseas que permitem focar sinais sonoros. A ecolocalização requer um ajuste fino das "antenas", e a assimetria é a garantia de eficiência. Mas o Scaphokogia huachafo levou esse mecanismo a um nível extremo, criando uma das assimetrias mais marcantes entre todos os mamíferos conhecidos.

A cabeça olhando para o abismo

A principal singularidade desta criatura estava no rostro — a parte frontal alongada do crânio. Era um tubo pesado de osso denso e cartilagem ossificada. Essa construção não apenas deslocava o centro de gravidade para frente; era literalmente "encaixada" no crânio a um ângulo de 31 graus para baixo em relação ao eixo principal.

Para entender como isso funcionava em movimento, Aldo Benites-Palamino e sua equipe estudaram a articulação do crânio com o atlas, a primeira vértebra cervical. Os resultados foram surpreendentes: mesmo que o cachalote estendesse o pescoço ao máximo, seu focinho ainda olharia para baixo com um ângulo de 22 graus. Se ele flexionasse o pescoço, o ângulo aumentaria para 55 graus. Isso significa que, para onde quer que o animal nadasse, seu "rosto" sempre estava orientado para o fundo marinho.

Essa anatomia desafia a visão habitual dos cachalotes como caçadores de lulas abissais em alto-mar. A estrutura do Scaphokogia huachafo aponta diretamente para um nicho ecológico específico: ele procurava presas em águas costeiras rasas, literalmente "varrendo" o fundo com seu aparato sonoro único.

Na nomenclatura, os cientistas mostraram ironia: o epíteto específico huachafo no gírio peruano significa algo extravagante, peculiar ou até de mau gosto. E de fato, essa forma de cabeça parece exuberante, a menos que se saiba que, nas condições do fundo costeiro, essa "excentricidade" transformava o animal em um instrumento de busca ideal.

Esta espécie existiu há mais de cinco milhões de anos, durante o período Miooceno. Provavelmente, ela desapareceu junto com outros representantes de seu gênero quando as condições oceânicas mudaram e os ecossistemas marinhos se reorganizaram. A história do Scaphokogia huachafo nos lembra que a evolução não busca um "ideal" padrão de simetria — ela cria ferramentas o mais funcionalmente possíveis, mesmo que pareçam estranhas sob nossa perspectiva.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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