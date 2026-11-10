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Formigas infectadas por novo fungo seguem vivas e alimentando a colônia

Ciência

Imagine uma colônia de formigas que, em vez de expelir ou isolar os indivíduos doentes, permite que eles continuem se movimentando, trabalhando e, principalmente, alimentando-se, mesmo com o corpo tomado por um parasita. É o que acontece com Lasius distinguendus, encontrada em Rostov-on-Don, na Rússia. Há quatro anos, essa colônia vive em estado de quase 100% de infecção por um fungo, mas segue funcionando. O segredo não é a resistência da formiga, mas a estratégia do micróbio: ele não mata rapidamente, e sim transforma o inseto em um "recipiente vivo” que garante a sua própria reprodução.

Муравьи зимой в снегу
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Муравьи зимой в снегу

Uma invasão lenta e mecânica

A descoberta foi feita por cientistas da Universidade Federal do Sul. Eles identificaram que o fungo, batizado de Xenomorphomyces formicartus, não age como um assassino rápido. Em vez disso, ele opera como um consumidor lento. A superfície do corpo da formiga ganha manchas ovais escuras no tórax e no abdômen, mas a ação mais crítica acontece nas fronteiras entre os tecidos: os filamentos do micélio perfuram o quitino, a exosqueleto rígido, e penetram na cavidade interna.

O resultado é físico e tangível: o corpo da formiga torna-se uma espécie de esponja impregnada de rede fúngica. Isso afeta diretamente a mecânica do movimento. As articulações ficam rígidas, a mobilidade da cabeça e das peças bucais diminui. A formiga ainda consegue se mover e se alimentar, embora com dificuldade. Observações de laboratório mostraram que a expectativa de vida cai drasticamente: de oito meses para apenas um ou dois. Mas, para o fungo, esse prazo é mais do que suficiente para completar seu ciclo.

Uma evolução improvável: da folha ao animal

A análise genética, conduzida pelo Instituto de Botânica da Academia Russa de Ciências com a ajuda de tomografia computadorizada e o estudo de três locos genéticos, revelou um detalhe surpreendente. O Xenomorphomyces pertence à família Readerielliopsidaceae, um grupo que tradicionalmente é conhecido como "fungos de fuligem”. Normalmente, esses organismos vivem nas folhas de plantas, alimentando-se das secreções doces de pulgões. O salto de um habitat vegetal para a parasitização de um animal complexo representa uma mudança evolutiva fundamental.

O nome do gênero, Xenomorphomyces, nasceu de um comportamento labortorial: o fungo demorou a mostrar todos os tipos de formação de esporos, como se estivesse "escondido”, o que levou o pesquisador Dmitriy Shevchenko a rotulá-lo como "estranho” (do prefixo grego xeno). Já o epíteto específico formicartus descreve diretamente a função: a formiga serve como um vaso ou contêiner para o desenvolvimento e a reprodução do parasita.

Uma especialização que limita o risco

Contrariando a imagem popular dos "fungos zumbi”, o Xenomorphomyces não assume o controle do sistema nervoso da formiga. Ele não força o inseto a realizar movimentos estranhos ou a subir até um galho para liberar esporos. Essa complexidade neural não é necessária para sua estratégia. A transmissão ocorre por contato, durante a trofalaxia — a prática de troca de alimento entre membros da colônia. O fungo se beneficia diretamente da longevidade do hospedeiro: quanto mais tempo a formiga vive, apesar da infecção, mais tempo ele tem para se multiplicar e espalhar.

Além disso, a especialização é estrita. O parasita está ajustado exclusivamente para formigas do gênero Lasius. Isso significa que não há qualquer risco de infecção para humanos ou outros vertebrados. É um exemplo de adaptação estreita, onde a eficácia sobre o hospedeiro específico substitui a versatilidade de um patógeno generalista.

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