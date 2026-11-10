Estruturas de aço maiores que um Boeing: projeto internacional ergue detector de neutrinos no Dakota do Sul

Começou nos Estados Unidos a montagem de dois grandes criostatos subterrâneos da experiência internacional DUNE, que deverá ser o maior detector de neutrinos de argônio líquido do mundo. O projeto, estimado em US$ 3,2 bilhões, é desenvolvido pelo Laboratório Nacional de Aceleradores Fermi, pelo CERN e por uma colaboração internacional de pesquisadores.

Photo: NewsInfo.Ru by Наталья Орлова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чёрная дыра и нейтрино

As estruturas estão sendo instaladas na Instalação Subterrânea de Pesquisa de Sanford, no Dakota do Sul, a 1.478 metros de profundidade. No início de novembro, equipes começaram a montar as estruturas de aço do primeiro criostato, no pavilhão experimental sul, enquanto o transporte de componentes para o segundo pavilhão já começou. A montagem da segunda instalação está prevista para 2027.

Cada criostato terá 66 metros de comprimento, 19 de largura e 18 de altura — dimensões superiores às de um Boeing 747 — e armazenará cerca de 17 mil toneladas de argônio líquido a aproximadamente -185°C. A montagem dos dois primeiros módulos exige cerca de 6.200 toneladas de aço especial e 2.600 vigas. As peças são transportadas individualmente pelo poço e montadas no subsolo.

O CERN desenvolveu os criostatos e presta apoio de engenharia, instalação e coordenação da cadeia de abastecimento. Segundo o diretor-geral da organização, Mark Thomson, a contribuição ao DUNE é a primeira participação europeia em grande escala em uma experiência científica realizada fora da Europa. Antes, o CERN construiu as instalações ProtoDUNE, usadas para testar tecnologias do futuro detector.

O projeto prevê quatro módulos, com mais de 50 mil toneladas de argônio líquido no total. O material será purificado continuamente para que os detectores possam registrar as raras interações dos neutrinos com a matéria. A conclusão das principais estruturas subterrâneas está prevista para 2029, e a instalação dos equipamentos de detecção, para 2030. O feixe artificial de neutrinos do Fermilab, em Illinois, deverá começar a chegar ao Dakota do Sul em 2031; a implantação dos dois primeiros módulos está prevista para o início da década seguinte.

O feixe percorrerá cerca de 1.300 quilômetros pela crosta terrestre. Um detector próximo à fonte permitirá comparar as partículas antes da viagem com as observadas no destino. Com mais de 1.500 pesquisadores, a colaboração pretende estudar diferenças entre neutrinos e antineutrinos, medir melhor suas massas, procurar decaimentos raros de prótons e detectar neutrinos de supernovas. A experiência foi projetada para operar por cerca de 20 anos, possivelmente até o fim da década de 2040.

A comparação entre os neutrinos medidos perto da fonte e os que atravessarem 1.300 quilômetros poderá ajudar a testar se neutrinos e antineutrinos se comportam de maneira diferente — uma pista possível para entender a predominância da matéria sobre a antimatéria. Essa contribuição dependerá da conclusão dos detectores e da entrada em operação do feixe nos prazos previstos; mesmo com os dados, o experimento poderá esclarecer uma parte do problema, sem necessariamente explicá-lo por completo.