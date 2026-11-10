Rocha vira água em minutos: experimento revela nova origem para os oceanos

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Ciência

Em um experimento de laboratório no Novo México, rochas silicatadas expostas a altas temperaturas e hidrogênio liberaram vapor d'água em questão de minutos. O resultado, publicado na revista Nature Geoscience, desafia a visão dominante de que a água da Terra foi trazida exclusivamente por cometas e asteroides gelados. Os dados sugerem que a água pode ter sido gerada diretamente dentro do sistema planetário durante a formação da Terra, como subproduto de uma reação química específica.

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Photo: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
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A química que transforma rocha em vapor

A pesquisa, liderada pelo professor Zachary Sharp e com a participação da estudante de mestrado Susmita Garai, da Universidade do Novo México, recriou as condições da Terra primitiva. Os cientistas aqueceram amostras de rochas silicatadas até temperaturas entre 1.200 e 1.400 graus Celsius. A chave do processo foi a presença de hidrogênio, um gás abundante na atmosfera primária dos planetas jovens. Durante os testes, que duraram de 15 minutos a três horas, quase 80% do óxido de ferro presente nas amostras foi convertido em ferro metálico. O hidrogênio "roubou" o oxigênio ligado ao ferro na estrutura da rocha, formando assim moléculas de água. Experimentos de controle realizados com hélio, um gás inerte, não produziram esse resultado, confirmando que a redução do ferro pelo hidrogênio é o mecanismo responsável pela geração de vapor d'água.

Do laboratório para a história do planeta

O modelo tradicional de formação planetária, conhecido como "chuva de seixo", prevê que os planetas crescem não apenas por impactos de grandes corpos, mas pela acreção de partículas rochosas menores. A hipótese agora em foco sugere que, à medida que o protoplaneta ganhava massa, sua atmosfera densa e quente, rica em hidrogênio, poderia ter atuado como um reator químico. As partículas rochosas que atravessavam essa atmosfera teriam sofrido a reação descrita, liberando vapor d'água diretamente no processo de crescimento do planeta. Embora a proporção exata de água gerada por essa via ainda não esteja estabelecida, os modelos indicam que o mecanismo foi capaz de suprir a Terra com uma quantidade significativa de água, possivelmente suficiente para alimentar os oceanos atuais. A descoberta amplia o entendimento sobre como mundos rochosos ao redor de outras estrelas podem se tornar habitáveis, desde que existam condições similares de atmosfera e composição química.

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Author`s name Petr Ermilin
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