Cacau resistente: ajuste de gene aumenta defesa contra fungo

Imagine que o sistema de defesa de uma planta funciona como um alarme de incêndio. Em condições normais, esse alarme é ajustado para não disparar com qualquer fumaça de cigarro, evitando que a planta gaste energia desnecessária ou danifique seus próprios tecidos em um falso alerta. No caso do cacau, porém, esse "ajuste" parece ter sido configurado para ser cauteloso demais, deixando a planta vulnerável a um inimigo implacável: o fungo Phytophthora palmivora, causador da podridão negra dos frutos.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Специалист осматривает какао бобы и порошок в лаборатории

O interruptor da ansiedade vegetal

Pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia (Penn State), liderados por Mark Giltinan e Sila Maximova, identificaram que o segredo da resistência não está na criação de novos genes, mas na calibração de um que já existe. O alvo foi o gene TcNPR3, que atua como um freio biológico, suprimindo a resposta imune do cacueiro.

Utilizando a tecnologia CRISPR-Cas9, a equipe realizou uma intervenção cirúrgica no DNA: a alteração de apenas duas letras em um código de 450 milhões. Essa mudança não adicionou funções externas, mas "enfraqueceu" o freio do gene TcNPR3. O resultado em laboratório foi surpreendente: a resistência à podridão negra aumentou em 42%. A planta não se tornou magicamente imune, mas tornou-se mais "atenta" e rápida em reagir à presença do patógeno.

Entre a natureza e a precisão

O cacau evoluiu sob a copa estável das florestas tropicais, um ambiente onde as mudanças eram lentas. Hoje, porém, as alterações climáticas criam cenários favoráveis aos fungos, enquanto a seleção natural da planta é lenta demais — as árvores levam de três a oito anos apenas para florescer e produzir sementes. A ciência, neste caso, tentou acelerar um processo de adaptação que a natureza levaria décadas para realizar.

Um ponto crucial do estudo, publicado no Plant Biotechnology Journal em setembro de 2025, é a natureza da planta resultante. Após a edição genética, os pesquisadores utilizaram o cruzamento tradicional para remover qualquer material externo relacionado ao mecanismo de edição. O resultado é uma variedade que não contém DNA estrangeiro e, portanto, não é classificada como um organismo geneticamente modificado (OGM) pelas normas dos EUA e da União Europeia, já que tal mutação poderia ocorrer naturalmente, embora raramente.

Do laboratório ao solo

Apesar do sucesso controlado, a realidade do campo é mais complexa que a de uma placa de Petri. No ambiente real, o cacueiro enfrenta um bombardeio simultâneo de pragas, variações térmicas e estresse hídrico. Para testar se essa "sensibilidade imune" se traduz em sobrevivência real, ensaios de campo já estão em curso no Havaí e em Porto Rico, em parceria com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.

A tecnologia já foi licenciada pela empresa de biotecnologia AgroNetica. Se os testes confirmarem a eficácia, o ajuste nesse "interruptor genético" pode não apenas salvar colheitas — que hoje perdem cerca de 30% da produção global anualmente -, mas também abrir caminho para variedades mais resistentes à seca e ao calor extremo, garantindo a viabilidade da cultura do chocolate diante de um clima imprevisível.