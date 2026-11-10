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Paredes cheias de traços ocultos revelam maior conjunto de arte paleolítica no nordeste ibérico

Ciência

Na penumbra da sala escura da Cova de la Font Major, localizada em Espul de Francolí, na Espanha, milhares de turistas atravessam a caverna sem notar que, nas suas paredes de pedra, estão gravadas cerca de 280 marcas do período paleolítico. Durante décadas, esses vestígios permaneceram invisíveis, camuflados entre o caos do grafite moderno, as lascas naturais das rochas e a ausência de pigmentos vívidos que caracterizam outras famosas pinturas rupestres. Foi apenas ao isolar meticulosamente os sinais arcaicos do vandalismo contemporâneo que os pesquisadores revelaram o maior agrupamento de arte rupestre no nordeste da Península Ibérica.

Каповая пещера
Photo: https://commons.wikimedia.org by SaganZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Каповая пещера

Para o leitor comum, a tarefa de identificar esses traços é quase impossível. Miram Salas-Altés, do Instituto IPHES-CERCA, descreve o desafio: mesmo com uma lanterna de LED na cabeça, é difícil distinguir uma gravura antiga de uma simples risca acidental sem saber exatamente o que observar. A técnica utilizada, a entalhe, deixa os sinais visualmente pálidos contra a superfície massiva das rochas, exigindo um método de iluminação específico e um trabalho laborioso de separação entre o antigo e o novo. A evidência está lá, mas seu reconhecimento depende de uma lente especializada que filtre o ruído visual da modernidade.

O que os traços revelam e o que permanece no mistério

Entre os 280 registros identificados, destacam-se 55 figuras de animais, incluindo cavalos, cervos e, notavelmente, um urso. A presença deste último é um indicador taxonômico crucial: confirma que essa espécie habitava o ecossistema local durante o período glacial. As demais marcas são predominantemente abstratas, compostas por linhas paralelas, laços e formas que resistem a uma interpretação imediata. Essa mistura entre o figurativo e o não reconhecível reflete a natureza complexa da expressão humana na Pré-História, onde a intenção pode variar entre a representação da caça, a contagem ou rituais desconhecidos.

Essa descoberta altera o mapa geográfico do artefato paleolítico. Até recentemente, a maioria das evidências desse tipo concentrava-se na região franco-cantábria, na fronteira entre Espanha e França. Na Catalunha, onde fica a caverna, apenas duas figuras haviam sido registradas até agora. A existência de centenas de gravuras na Cova de la Font Major sugere que as fronteiras da prática artística no tempo da pedra eram muito mais amplas do que as estimativas baseadas nos dados anteriores indicavam.

A história da caverna é mais antiga do que sua recente visibilidade. Excavada pela primeira vez em 1957, o local só começou a receber uma análise sistemática das gravuras em 2019. Atualmente, o acesso de turistas é restrito para proteger a fragilidade dessas marcas. Ainda existem galerias preenchidas com sedimentos que poderiam esconder novos artefatos, mantendo a investigação em aberto. A função exata da caverna — se era um abrigo, um centro ritual ou outro tipo de espaço de uso — permanece uma hipótese em construção. As imagens, por si só, não carregam a informação direta sobre as ações diárias de seus criadores, deixando que a imaginação e a arqueologia continuem a dialogar sobre o que significou existir naquele lugar, há milhares de anos.

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Author`s name Petr Ermilin
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