Estranho gás detectado em Marte: descoberta revela atividade magmática contínua

Há cinco anos, em órbita à volta do quarto planeta a contar do Sol, os cientistas russos detetaram algo estranho: o espectrómetro ACS a bordo da sonda European Trace Gas Orbiter detetou vestígios de cloreto de hidrogénio na atmosfera marciana. Inicialmente, estes dados pareceram uma anomalia, mas, à medida que as observações foram sendo processadas, o quadro tornou-se mais claro: o gás não estava concentrado em todo o lado, mas exclusivamente numa região do hemisfério norte. Esta região coincidia com Alba Mons, o maior vulcão do sistema solar, com uma área superior a um milhão de quilómetros quadrados. Agora, um artigo publicado na revista Science Advances relaciona estes traços químicos com um processo em curso: gases vulcânicos estão a infiltrar-se sob a superfície de Marte, acima de Alba Mons. Não se trata de uma erupção no sentido tradicional, mas é um claro indício de que a atividade magmática em Marte não cessou e se mantém até aos dias de hoje.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use извержение вулкана на Марсе

O que foi observado exatamente?

Um facto crucial que exige a reconsideração do modelo convencional de arrefecimento de Marte é a concentração local de cloreto de hidrogénio, que não se enquadra na química atmosférica geral. Os compostos de cloro são omnipresentes em Marte e, se o cloreto de hidrogénio fosse formado por meios normais, deveria estar disperso por toda a atmosfera. Mas as observações da ACS mostraram o contrário: o gás era visível na baixa atmosfera acima de Alba Mons e a sua concentração variava sazonalmente. Durante os períodos em que Marte está mais próximo do Sol (periélio), foram claramente detetados vestígios de cloreto de hidrogénio. Durante o período oposto, quando o planeta está mais afastado da estrela e o cloreto de hidrogénio deveria teoricamente reagir rapidamente com outros compostos, o sinal desapareceu em quase todo o lado, exceto num local — acima de Alba Mons. Este comportamento não é explicado pela dinâmica atmosférica geral e aponta para uma fonte local que reabastece constantemente a atmosfera a partir das profundezas.

Como se relaciona com o vulcanismo?

Para compreendermos porque é que o cloreto de hidrogénio é um marcador de atividade, precisamos de compreender exatamente o que foi observado. Os autores do artigo compararam os mapas de distribuição de gás com imagens de alta resolução da superfície. Na região de Alba, observaram fissuras com cores distintas, com até centenas de metros de comprimento e dezenas de centímetros de largura. Estruturas semelhantes são bem conhecidas na Terra: fumarolas ou fendas cheias de gás nas encostas dos vulcões, como as de Kamchatka. Os gases vulcânicos escapam por estas fendas, interagindo com as bordas mineralizadas das fendas, conferindo-lhes a sua cor característica. Em Marte, este contraste de cor nas imagens, que coincide com o sinal químico do ACS, é mais do que apenas uma mancha. É uma evidência física de que os gases estão a subir das profundezas e a atingir a superfície. Os autores tentaram modelar cenários alternativos em que o cloreto de hidrogénio se forma sem o envolvimento do magma, mas os cálculos não mostraram que estes mecanismos pudessem fornecer uma ligação local tão clara com o Alba Mons ou com tal dinâmica sazonal. A única explicação plausível é a de fuga de gases de um reservatório de magma quente situado abaixo da superfície.

Porque é que isso muda a nossa compreensão de Marte?

A visão convencional de Marte nas últimas décadas baseava-se na ideia de arrefecimento planetário. O núcleo de Marte é mais pequeno do que o da Terra, e acreditava-se que a atividade magmática aí tinha cessado há milhões ou milhares de milhões de anos. O próprio Alba Mons é uma antiga pluma vulcânica, mas agora há quem diga que este processo não terminou, antes entrou numa fase de permeabilidade gasosa tranquila, mas contínua. Não se trata de uma erupção que destrói a paisagem, mas sim da "respiração" do planeta — a libertação de calor e gases das profundezas. Este facto tem duas implicações principais. A primeira é científica: é a primeira evidência direta de vulcanismo ativo no planeta (excluindo satélites), o que obriga a uma reconsideração dos modelos de dissipação de calor e da evolução tectónica de Marte. A segunda é prática: a presença de reservatórios de magma quente, combinada com o permafrost, comum em Marte, cria condições para a existência de corpos de água líquida no subsolo. Se o magma ascende e aquece as camadas subglaciais, pode haver água líquida a profundidades potencialmente alcançáveis. Isto é crucial para futuras expedições, planeadas para a década de 2030. Perfurar quilómetros de profundidade é uma tarefa extremamente difícil e dispendiosa. Mas se os reservatórios subterrâneos estiverem mais próximos da superfície devido à influência geotérmica, a sua exploração torna-se viável mesmo para missões com equipamento moderado. Além disso, estes ambientes quentes e ricos em substâncias químicas são precisamente os locais onde poderiam existir formas simples de vida na Terra. Como observam os investigadores do Instituto de Investigação Espacial da Academia Russa de Ciências, isto torna estes oásis subterrâneos um alvo primordial para a procura de uma biosfera marciana.

Conclusão e Limitações

É importante sermos precisos nas formulações. O sinal do ACS e as imagens de fraturas não comprovam a ocorrência de uma erupção de grandes dimensões neste momento. Confirmam a presença de um reservatório de magma quente e a permeação de gás. O cloreto de hidrogénio pode ter outras fontes, mas, neste caso, trata-se de uma combinação de fatores.