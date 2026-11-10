O limite físico que impede montanhas terrestres de ultrapassar 10 km

O Evereste, com os seus 8.849 metros, é frequentemente descrito como o teto do mundo, mas os físicos e geólogos sugerem um limite mais rigoroso para o nosso planeta. Apesar do ar rarefeito que desafia a fisiologia humana e da altitude a que os aviões comerciais voam, existe um limite físico inegociável para a altura que as montanhas da Terra podem atingir. Nos últimos quatro mil milhões de anos, nenhum pico ultrapassou os 10 quilómetros. Não se trata de uma coincidência, mas sim de um limite rígido imposto pela gravidade e pelas propriedades mecânicas das rochas.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Камнепад в горах

Quando a pedra se comporta como plástico

A principal restrição à altura das montanhas é o limite de resistência dos materiais geológicos. Mesmo o granito mais duro, que constitui a espinha dorsal da maioria das cadeias montanhosas, tem um ponto de rutura. À medida que uma montanha cresce, o peso das suas secções superiores exerce uma pressão crescente sobre a sua base. Para o granito, a resistência à compressão situa-se aproximadamente entre os 200 e os 250 megapascais. Quando esta pressão é combinada com a densidade da rocha e a aceleração gravítica da Terra, o limite matemático para a estabilidade situa-se no intervalo de 8 a 10 quilómetros. Acima dessa altura, a tensão na base excede a capacidade da rocha em manter a sua forma. A montanha não permanece simplesmente erguida; começa a rachar e a fluir lateralmente, comportando-se como plástico macio sob uma carga pesada. O pico acomoda-se e espalha-se sob o seu próprio peso.

O princípio do icebergue e as raízes profundas

A geologia aponta também para a isostasia, um conceito melhor compreendido através da analogia de um icebergue. Tal como um bloco de gelo necessita de uma porção maciça submersa para manter a sua ponta acima da linha de água, as montanhas requerem raízes subterrâneas profundas para manter a sua altura acima da superfície. A crosta terrestre flutua efetivamente sobre o manto mais denso que se encontra por baixo. Sob os Himalaias, por exemplo, a crosta atinge 70 ou 75 quilómetros de espessura, aproximadamente o dobro da espessura média noutros locais. Esta raiz profunda fornece a flutuabilidade necessária para sustentar o pico. No entanto, a tais profundidades, as temperaturas são significativamente mais elevadas. A parte inferior desta raiz torna-se plástica e flui para fora, enfraquecendo o suporte estrutural. Consequentemente, a massa montanhosa afunda lentamente, perdendo altitude ao longo do tempo geológico.

A eterna batalha contra a erosão

Um terceiro fator que mantém os picos sob controlo é a força implacável da erosão. O Himalaia continua a elevar-se devido ao movimento das placas tectónicas, ganhando aproximadamente 5 a 10 milímetros por ano. No entanto, o seu crescimento não é indefinido, uma vez que a erosão atua a um ritmo comparável. Os glaciares transformam as rochas em pó, os rios de montanha escavam vales profundos e transportam milhões de toneladas de pedra para as terras baixas, e os ciclos de temperatura — onde a água congela e descongela em fendas — fragmentam até as faces rochosas mais sólidas. A altura atual do Evereste é, portanto, um equilíbrio frágil entre as forças internas que impulsionam a montanha para cima e as forças externas da física e do clima que a puxam para baixo.

Porque é que Marte tem montanhas mais altas?

A existência de montanhas mais altas noutros locais, como o Monte Olimpo, em Marte, que atinge os 22 quilómetros, não contradiz as leis físicas da Terra; pelo contrário, confirma-as. A altura máxima de uma montanha depende inteiramente das condições planetárias locais. Em Marte, a gravidade é 2,6 vezes mais fraca do que na Terra, reduzindo a pressão na base da montanha e permitindo que as rochas suportem cargas mais elevadas. Além disso, Marte não possui placas tectónicas. Sem placas em movimento, um vulcão pode permanecer num local e crescer durante milhões de anos sem ser afastado da sua fonte de magma. Por fim, Marte apresenta uma erosão mínima, pois não possui a chuva e os rios que desgastam constantemente os picos da Terra.

Se uma montanha de 15 quilómetros surgisse subitamente na Terra, as leis da física corrigiriam rapidamente a anomalia. A base expandir-se-ia, a raiz afundaria no manto quente e o cume desceria até regressar à altitude normal, abaixo dos 10.000 metros.