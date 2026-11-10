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Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental

Ciência

Por baixo do Irã do sudeste, a crosta terrestre está fraturando. Não se trata de um terremoto isolado, mas de duas grandes fendas na estrutura interna da Placa Arábica. Pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências mapearam esses rompimentos, revelando um momento crítico em que a transição entre um oceano que se afoga e continentes que se colidem está ativa. O estudo, publicado na revista Nature Geoscience, descreve esse processo como a passagem da subducção oceânica para o colisão continental.

Раскол земли
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Раскол земли

A matéria-prima da ruptura

A Placa Arábica não é feita de um material uniforme. Ela é composta por dois tipos de rocha com comportamentos opostos sob pressão. A parte oceânica, restos do antigo oceano Neo-Tetis, é formada por basalto, uma rocha densa e fina. Quando espremada contra outra placa, esse basalto afunda com relativa facilidade. A parte continental, por outro lado, é mais espessa e leve, similar ao granito. Ela resiste ao afundamento e tende a ser empurrada para cima, formando cordilheiras. Essa incompatibilidade mecânica gera tensões colossais que, com o tempo, estressam a placa até que ela se parta, criando as duas fendas observadas.

Como enxergar o que está a 450 km de profundidade

Para visualizar essa estrutura interna, os pesquisadores não usaram buracos ou radares, mas sim o som. Entre março de 2017 e setembro de 2018, uma rede de 69 estações sísmicas no Irã registrou vibrações de terremotos distantes. A velocidade dessas ondas sísmicas varia dependendo da temperatura e da densidade das rochas pelas quais passam. Ao analisar os dados, os cientistas conseguiram "iluminar" a placa em profundidades de até 450 quilômetros. Os resultados mostram um comportamento assimétrico: a porção oceânica continua mergulhando na crosta, enquanto a porção continental fica presa a cerca de 300 quilômetros de profundidade. Essa diferença de movimento é a força motriz por trás da fracturação. Os modelos sugerem que, com o tempo, as duas fendas devem se conectar.

Observando o ciclo da vida dos oceanos

Esse achado é raro porque permite observar em tempo real uma fase do "Ciclo de Wilson", o processo geológico que descreve o nascimento, a vida e a morte dos oceanos. Normalmente, essas transições levam milhões de anos e deixam apenas registros fossís ou geológicos antigos. No caso do Irã, a coexistência dos dois tipos de ruptura na mesma região oferece uma janela única para estudar como o fundo oceânico se transforma em terra firme. As fendas recém-formadas provavelmente estão sendo preenchidas por magma quente, o que pode influenciar a atividade vulcânica na área. Para a ciência, o valor não está apenas em ver uma rachadura, mas em entender o mecanismo exato que impulsiona a colisão entre continentes e o desaparecimento de oceanos.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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