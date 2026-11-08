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IA ajusta estimulação cerebral em tempo real para próteses visuais mais precisas

Ciência

Imagine tentar montar um puzzle complexo em que as peças mudam de forma cada vez que as pega. Este é o desafio fundamental que se coloca aos engenheiros que constroem implantes visuais para pessoas que perderam a visão. Um estudo recente publicado na revista Neuron sugere um caminho a seguir: usar a inteligência artificial não só para enviar sinais, mas para ouvir como o cérebro os interpreta, ajustando assim a estimulação em tempo real.

Плохое зрение
Photo: commons.wikimedia.org by Hackfish, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Плохое зрение

As equipas de investigação da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara (UCSB), da ETH Zurique e da Universidade Miguel Hernández realizaram uma experiência com um sujeito humano. O participante era um homem de 27 anos que tinha perdido a visão após um traumatismo craniano. Num hospital em Espanha, os médicos implantaram um dispositivo temporário com 96 elétrodos no seu córtex visual. Estes elétrodos estimulam o cérebro a criar fosfenos – sensações visuais de luz ou formas que a pessoa consegue perceber sem os olhos.

O cérebro não é uma grelha

A abordagem tradicional das próteses visuais baseia-se numa lógica simples: quanto mais elétrodos forem utilizados, mais completa será a imagem. O implante trata o cérebro como um ecrã digital feito de pixéis. No entanto, o professor Michael Bailer, que liderou o estudo, aponta uma falha crucial nesta premissa. "Os engenheiros estão habituados a pensar nos fosfenos como pixéis: quanto mais elétrodos, mais completa é a imagem, mas o cérebro funciona de forma diferente", explica. Os neurónios apresentam flutuações na sua atividade e os elétrodos interagem entre si. Isto significa que o sinal elétrico enviado para o cérebro nem sempre corresponde ao que a pessoa realmente vê.

Para resolver este problema, os investigadores treinaram um modelo de aprendizagem profunda para prever as respostas do cérebro a diversos padrões de estimulação. A principal inovação foi que o modelo não funcionava isoladamente. Incorporava dados sobre a atividade cerebral em repouso, permitindo adaptar a estimulação ao estado atual do sistema nervoso antes de cada teste. O implante foi concebido para criar um circuito fechado: estimulava os neurónios, registava as suas respostas e, em seguida, o modelo de IA utilizava esses dados para refinar o estímulo seguinte. O resultado foi uma maior precisão nas respostas neurais, utilizando menos corrente elétrica em comparação com os métodos tradicionais.

É importante perceber o que esta conquista representa — e o que não representa. Este é um estudo de prova de conceito, um passo inicial crucial na área. Demonstra que os modelos computacionais podem gerir eficazmente a estimulação cerebral direta para uma possível restauração da visão. No entanto, associação não comprova causalidade, e uma experiência em fase inicial não confirma um tratamento pronto a usar. O objetivo não é substituir os olhos por uma máquina, mas criar próteses visuais personalizadas que se adaptem continuamente à neurobiologia individual do utilizador, em vez de operar com base numa "receita" estática e genérica.

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Author`s name Petr Ermilin
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