IA ajusta estimulação cerebral em tempo real para próteses visuais mais precisas

Imagine tentar montar um puzzle complexo em que as peças mudam de forma cada vez que as pega. Este é o desafio fundamental que se coloca aos engenheiros que constroem implantes visuais para pessoas que perderam a visão. Um estudo recente publicado na revista Neuron sugere um caminho a seguir: usar a inteligência artificial não só para enviar sinais, mas para ouvir como o cérebro os interpreta, ajustando assim a estimulação em tempo real.

Photo: commons.wikimedia.org by Hackfish, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Плохое зрение

As equipas de investigação da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara (UCSB), da ETH Zurique e da Universidade Miguel Hernández realizaram uma experiência com um sujeito humano. O participante era um homem de 27 anos que tinha perdido a visão após um traumatismo craniano. Num hospital em Espanha, os médicos implantaram um dispositivo temporário com 96 elétrodos no seu córtex visual. Estes elétrodos estimulam o cérebro a criar fosfenos – sensações visuais de luz ou formas que a pessoa consegue perceber sem os olhos.

O cérebro não é uma grelha

A abordagem tradicional das próteses visuais baseia-se numa lógica simples: quanto mais elétrodos forem utilizados, mais completa será a imagem. O implante trata o cérebro como um ecrã digital feito de pixéis. No entanto, o professor Michael Bailer, que liderou o estudo, aponta uma falha crucial nesta premissa. "Os engenheiros estão habituados a pensar nos fosfenos como pixéis: quanto mais elétrodos, mais completa é a imagem, mas o cérebro funciona de forma diferente", explica. Os neurónios apresentam flutuações na sua atividade e os elétrodos interagem entre si. Isto significa que o sinal elétrico enviado para o cérebro nem sempre corresponde ao que a pessoa realmente vê.

Para resolver este problema, os investigadores treinaram um modelo de aprendizagem profunda para prever as respostas do cérebro a diversos padrões de estimulação. A principal inovação foi que o modelo não funcionava isoladamente. Incorporava dados sobre a atividade cerebral em repouso, permitindo adaptar a estimulação ao estado atual do sistema nervoso antes de cada teste. O implante foi concebido para criar um circuito fechado: estimulava os neurónios, registava as suas respostas e, em seguida, o modelo de IA utilizava esses dados para refinar o estímulo seguinte. O resultado foi uma maior precisão nas respostas neurais, utilizando menos corrente elétrica em comparação com os métodos tradicionais.

É importante perceber o que esta conquista representa — e o que não representa. Este é um estudo de prova de conceito, um passo inicial crucial na área. Demonstra que os modelos computacionais podem gerir eficazmente a estimulação cerebral direta para uma possível restauração da visão. No entanto, associação não comprova causalidade, e uma experiência em fase inicial não confirma um tratamento pronto a usar. O objetivo não é substituir os olhos por uma máquina, mas criar próteses visuais personalizadas que se adaptem continuamente à neurobiologia individual do utilizador, em vez de operar com base numa "receita" estática e genérica.