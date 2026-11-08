Anã branca exibe configuração inédita: dois anéis paralelos desafiam todo modelo conhecido até agora

Imagine tentar ver através de uma densa neblina, mas em vez de uma única silhueta, repara em dois anéis distintos e paralelos separados por um fosso nítido. Foi isso que os astrónomos detetaram em redor da anã branca J1328-1450. Utilizando o espectrógrafo X-Shooter do Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul (ESO), no deserto do Atacama, os investigadores não encontraram simplesmente detritos; encontraram uma dualidade estruturada. O sistema apresenta dois discos separados de detritos planetários com um intervalo preciso entre eles, uma configuração que desafia o padrão habitual de um único disco plano e rotativo observado na maioria dos sistemas semelhantes.

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O peso do invisível

O que cria essa lacuna? A observação aponta para a gravidade, especificamente a influência gravitacional de dois planetesimais sobreviventes. Estes corpos não foram directamente fotografados, mas a sua presença é inferida pela estabilidade da divisão entre os dois discos. Sem eles, os detritos provavelmente fundiriam numa única estrutura. O objeto interno, associado ao anel interno, tem o tamanho estimado de um asteróide típico, com apenas alguns quilómetros de diâmetro. O objeto exterior, responsável pelo anel exterior, é potencialmente muito maior, comparável em tamanho a Plutão ou à Lua. A sua força gravitacional mantém os discos separados, impedindo que se fundam.

Uma impressão digital química de duas origens

A distinção entre os dois discos vai para além da geometria. As análises químicas revelaram cálcio, oxigénio, magnésio e ferro em ambos os anéis, elementos característicos de material planetário rochoso. No entanto, surgiu uma diferença fundamental na distribuição do magnésio. O anel interior contém uma quantidade significativa de magnésio gasoso, enquanto o anel exterior é fortemente empobrecido neste elemento. Este contraste químico sugere que o material dos dois discos pode ter tido origem em corpos destruídos com composições diferentes. É possível que os anéis preservem os restos de dois planetas diferentes. Uma hipótese alternativa propõe que o material pertence a diferentes camadas do mesmo corpo planetário: um anel contendo detritos da crosta exterior e o outro de camadas interiores, como o núcleo.

Um espelho para o nosso futuro

J1328-1450 é o denso remanescente de uma estrela semelhante ao nosso Sol. No final da sua vida evolutiva, a estrela expandiu-se dramaticamente, expelindo as suas camadas exteriores. Este processo teria destruído ou vaporizado planetas próximos. Contudo, objetos rochosos mais distantes podem ter sobrevivido, embora perturbações gravitacionais provavelmente tenham fragmentado alguns deles em partículas, formando os discos observados. Esta descoberta demonstra que, após a morte de uma estrela, o seu sistema planetário pode persistir em configurações complexas, onde os corpos sobreviventes continuam a estruturar o ambiente orbital dos seus vizinhos destruídos. Este sistema serve de modelo para a compreensão do possível futuro do nosso próprio Sistema Solar, quando o Sol se transformar também numa anã branca.