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Plástico vira matéria-prima de nylon em laboratório

Ciência

Polietileno, a substância que compõe a maior parte das sacolas plásticas descartáveis, pode deixar de ser um passivo ambiental para se tornar matéria-prima. Químicos do Instituto de Catalise Leibniz (LIKAT), em Rostock, na Alemanha, demonstraram que é possível converter esse plástico em ácidos dicarboxílicos, insumos essenciais para a produção de nylon. O processo ocorre em condições laboratoriais controladas, sem a necessidade de alta temperatura extrema ou de catalisadores caros de metais preciosos.

Лаборатория переработки пластика
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Лаборатория переработки пластика

A mudança de rota tem um pano de fundo direto: o mundo acumula cerca de 400 milhões de toneladas anuais de resíduos de polietileno e polipropileno. O método tradicional de tratamento, o pirólise, que envolve a quebra molecular sob calor intenso, enfrenta críticas crescentes. Apesar de não emitir dióxido de carbono diretamente, o processo consome enormes quantidades de energia. Essa ineficiência energética resultou no encerramento de algumas unidades industriais nos Estados Unidos, que não conseguiram viabilizar economicamente a operação diante do elevado custo energético e do impacto no saldo de carbono.

Uma reação mais gentil

A equipe liderada pelo Dr. Esteban Mejía propôs uma alternativa que dispensa a violência térmica do pirólise. Os experimentos mostram que o polietileno pode ser quebrado em cadeias de ácidos utilizando uma solução simples. O procedimento envolve submergir o plástico em uma mistura de ácido nítrico de baixa concentração e peróxido de hidrogênio. A temperatura da reação não ultrapassa 120 °C.

Nesse ambiente, o material sólido se dissolve gradualmente, transformando-se em compostos químicos úteis. A ausência de pressão elevada e de metais nobres reduz tanto o risco operacional quanto o custo inicial do processo, fatores que historicamente barram a adoção industrial de novas rotas de reciclagem química.

Da sacola ao fio de nylon

O potencial econômico do método está ligado ao mercado de poliamidas. A produção global de nylon, um dos plásticos mais utilizados em fibras têxteis e componentes industriais, gira em torno de 8 milhões de toneladas por ano. Atualmente, quase toda essa produção deriva do refino de petróleo. Converter o lixo plástico em ácido adípico ou outros precursores de nylon permitiria que a indústria de polímeros reduzisse sua dependência de recursos fósseis.

No entanto, o trabalho ainda está em estágio inicial. O desafio central agora é a seletividade. Para obter nylon de qualidade, os químicos precisam de ácidos dicarboxílicos com exatamente seis átomos de carbono na cadeia. Os testes atuais produziram uma mistura com cadeias de 4 a 10 carbonos. A equipe busca ajustar as condições para que a reação gere predominantemente o isômero desejado.

Nos próximos passos, os pesquisadores do LIKAT trabalham em conjunto com colegas das Universidades de Rostock e de Guayaquil. O objetivo é elucidar o mecanismo exato da reação e, eventualmente, escalar o processo. Se bem-sucedido, o método poderia representar um passo concreto rumo a uma economia circular, onde o resíduo sólido deixa de ser um problema de descarte e passa a ser uma fonte de insumo industrial.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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