Pesquisadores confirmam permanência de golfinha-comum no Mar Negro após sete anos

Nas águas do Mar Negro, próximas a Gelendzhik, pesquisadores do Instituto de Oceanologia P. P. Shirshov, da Academia Russa de Ciências, registraram um encontro relevante com uma golfinha-comum (delphinus delphis) previamente catalogada. A observação, documentada em 2026, confirma a hipótese sobre a existência de grupos locais estáveis de mamíferos marinhos na região, reforçando a importância do monitoramento contínuo da fauna marinha local.

Photo: commons.wikimedia.org by Sheba_Also 43,000 photos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дельфин

O indivíduo foi identificado por meio de suas marcas físicas distintivas: manchas claras na cabeça e nas nadadeiras. O primeiro registro fotográfico desta golfinha ocorreu em junho de 2019, na área de Arjipovka. No mês de setembro deste ano, o mesmo animal foi avistado na localidade de Divnomoorskoje, situada a mais de 40 quilômetros do local da primeira observação. A permanência do animal na mesma bacia ao longo de vários anos é um indicador fundamental para compreender os padrões de comportamento e a fidelidade territorial dos mamíferos do Mar Negro.

Método de identificação e dados do estudo

Os estudos utilizaram a fotoidentificação, uma técnica padrão em oceanologia moderna que permite rastrear indivíduos sem causar-lhes estresse. Cada golfinho possui características únicas, como a forma da nadadeira dorsal, cicatrizes, arranhões e pigmentação, que funcionam como uma 'identidade' biológica. A comparação de imagens ao longo dos anos possibilita o mapeamento de rotas de deslocamento e a avaliação da dependência de特定 áreas costeiras.

Esses dados são essenciais para a avaliação do estado populacional. A recorrência de indivíduos em locais específicos sugere que essas áreas cumprem funções ecológicas críticas, como zonas de alimentação rica ou áreas seguras para a criação de filhotes. Durante a expedição de monitoramento, que cobriu a zona costeira entre a Baía de Golubaya e o Cabo Idokopas, a equipe realizou nove saídas ao mar, percorrendo mais de 500 quilômetros.

Os resultados da campanha incluem 23 encontros com cetáceos, sendo a espécie predominante a golfinha-comum do Mar Negro. Foram capturadas aproximadamente 3.700 fotografias, permitindo a identificação de dezenas de indivíduos. Estas informações integram o catálogo fotográfico de longo prazo, ferramenta que auxilia não apenas no acompanhamento de animais conhecidos, mas também na análise das redes sociais dentro dos grupos.

Implicações para a conservação

O objetivo central desses monitoramentos é a proteção da vida marinha. A repetição de encontros com indivíduos já catalogados valida a existência de comunidades estáveis de golfinhos nas águas de Gelendzhik. De acordo com informações divulgadas pela TASS e citadas pelos cientistas, caso observações futuras confirmem a residência permanente de grupos específicos nessas águas, será necessário o desenvolvimento de medidas de proteção específicas. A delimitação das áreas de maior importância ecológica permitirá reduzir a carga antrópica e preservar o habitat natural das golfinhas-comuns do Mar Negro.