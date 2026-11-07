Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Pesquisadores confirmam permanência de golfinha-comum no Mar Negro após sete anos

Ciência

Nas águas do Mar Negro, próximas a Gelendzhik, pesquisadores do Instituto de Oceanologia P. P. Shirshov, da Academia Russa de Ciências, registraram um encontro relevante com uma golfinha-comum (delphinus delphis) previamente catalogada. A observação, documentada em 2026, confirma a hipótese sobre a existência de grupos locais estáveis de mamíferos marinhos na região, reforçando a importância do monitoramento contínuo da fauna marinha local.

Дельфин
Photo: commons.wikimedia.org by Sheba_Also 43,000 photos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дельфин

O indivíduo foi identificado por meio de suas marcas físicas distintivas: manchas claras na cabeça e nas nadadeiras. O primeiro registro fotográfico desta golfinha ocorreu em junho de 2019, na área de Arjipovka. No mês de setembro deste ano, o mesmo animal foi avistado na localidade de Divnomoorskoje, situada a mais de 40 quilômetros do local da primeira observação. A permanência do animal na mesma bacia ao longo de vários anos é um indicador fundamental para compreender os padrões de comportamento e a fidelidade territorial dos mamíferos do Mar Negro.

Método de identificação e dados do estudo

Os estudos utilizaram a fotoidentificação, uma técnica padrão em oceanologia moderna que permite rastrear indivíduos sem causar-lhes estresse. Cada golfinho possui características únicas, como a forma da nadadeira dorsal, cicatrizes, arranhões e pigmentação, que funcionam como uma 'identidade' biológica. A comparação de imagens ao longo dos anos possibilita o mapeamento de rotas de deslocamento e a avaliação da dependência de特定 áreas costeiras.

Esses dados são essenciais para a avaliação do estado populacional. A recorrência de indivíduos em locais específicos sugere que essas áreas cumprem funções ecológicas críticas, como zonas de alimentação rica ou áreas seguras para a criação de filhotes. Durante a expedição de monitoramento, que cobriu a zona costeira entre a Baía de Golubaya e o Cabo Idokopas, a equipe realizou nove saídas ao mar, percorrendo mais de 500 quilômetros.

Os resultados da campanha incluem 23 encontros com cetáceos, sendo a espécie predominante a golfinha-comum do Mar Negro. Foram capturadas aproximadamente 3.700 fotografias, permitindo a identificação de dezenas de indivíduos. Estas informações integram o catálogo fotográfico de longo prazo, ferramenta que auxilia não apenas no acompanhamento de animais conhecidos, mas também na análise das redes sociais dentro dos grupos.

Implicações para a conservação

O objetivo central desses monitoramentos é a proteção da vida marinha. A repetição de encontros com indivíduos já catalogados valida a existência de comunidades estáveis de golfinhos nas águas de Gelendzhik. De acordo com informações divulgadas pela TASS e citadas pelos cientistas, caso observações futuras confirmem a residência permanente de grupos específicos nessas águas, será necessário o desenvolvimento de medidas de proteção específicas. A delimitação das áreas de maior importância ecológica permitirá reduzir a carga antrópica e preservar o habitat natural das golfinhas-comuns do Mar Negro.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Geely apresenta Emgrand L EM-i com motor 1.5 flex metanol-gasolina na China
Carros
Geely apresenta Emgrand L EM-i com motor 1.5 flex metanol-gasolina na China
Astilbe Color Flash Lime: o limão que segura a sombra e floresce no meio do ano
Jardinagem
Astilbe Color Flash Lime: o limão que segura a sombra e floresce no meio do ano
Como escolher jeans para quadros largos: modelagem, tecido e teste de movimento
Mulher
Como escolher jeans para quadros largos: modelagem, tecido e teste de movimento
Mais populares
Motorola lança Signature 27 para competir no segmento ultra premium

A marca aposta em parcerias com Bang & Olufsen, Pantone e Sony para atrair usuários de alta renda e mudar seu posicionamento aspiracional.

Motorola lança Signature 27 para competir no segmento ultra premium
Chevrolet Tracker 2026 posiciona-se como alternativa direta ao Hyundai Creta e Kia Seltos
Chevrolet Tracker 2026 posiciona-se como alternativa direta ao Hyundai Creta e Kia Seltos
Astilbe Color Flash Lime: o limão que segura a sombra e floresce no meio do ano
A revolução dos acessórios: como não simetria transforma seu estilo
Rússia vê reeleição de Lula como marco para a construção de ordem mundial multipolar Polina Petrova Ronaldo rejeita homenagem final: gesto abala federação e divide adeptos Dmitriy Sokolov Traição interna abala Likud: Eisenkot consolida 67 votos no Knesset Anastasiya Zhukova
Chery Fulwin T11 2027 adota arquitetura de série para elevar autonomia sem sacrificar desempenho
Corte de cabelo para mulheres 60+: ajustes técnicos para coexistência com óculos
Anéis de maçã fritos em massa de kefir: prontos em minutos, sem fermento
Anéis de maçã fritos em massa de kefir: prontos em minutos, sem fermento
últimos materiais
Pesquisadores confirmam permanência de golfinha-comum no Mar Negro após sete anos
Filhos de Bolsonaro obtiveram cidadania italiana em 58 dias, informa governo da Itália
Sopa de cebola vegetariana: base de missô e cebola caramelizada por 90 minutos
Sintoma não é alergia: por que muitos bebês superam a reação ao amendoim
Geely apresenta Emgrand L EM-i com motor 1.5 flex metanol-gasolina na China
Financiamento imobiliário consome 48% da renda média em Kirov
Argentina estuda substituir múltiplos impostos sobre a receita por um IVA único
Honorik, o híbrido de vison e doninha da URSS
Contraste radical no acabamento: Proton S70 RS assume postura esportiva sem disfarces
Crater de 40 km escondido no rio Volga é prova física de asteroide
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.