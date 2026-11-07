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Mil dias de ruído doméstico bastaram: a IA alcançou o ritmo de vocabulário infantil

Ciência

Imagine a world feito apenas de fragmentos: pedaços de frases, entonações familiares, o ruído de fundo de uma casa. Para um bebê, esse é o cenário dos primeiros mil dias de vida. Não há dicionários, manuais de gramática ou aulas estruturadas, mas, por volta dos três anos, a criança começa a articular palavras compreensíveis. Durante décadas, linguistas debateram se esse aprendizado dependia de instruções inatas no cérebro humano ou se a simples estatística dos sons era suficiente para montar o quebra-cabeça da linguagem.

Кудрявый чернокожий ребенок
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Кудрявый чернокожий ребенок

O experimento da folha em branco

Para testar se a análise estatística poderia substituir mecanismos biológicos predefinidos, uma equipe liderada por Uri Hasson, da Universidade de Princeton, desenvolveu oito redes neurais. Cada modelo começou como uma "folha em branco", sem qualquer conhecimento prévio de fonética ou gramática. O material de treinamento foi rigoroso: gravações reais do ambiente sonoro de oito crianças durante seus primeiros mil dias de vida. A inteligência artificial ouviu exatamente a mesma sequência de sons que as crianças ouviram, no mesmo ritmo.

A arquitetura do sistema operava em duas etapas. Primeiro, um "codificador" dividia o fluxo contínuo de fala em segmentos microscópicos de 20 milissegundos. Em seguida, um "decodificador" buscava padrões nesses fragmentos, tentando prever o som seguinte com base no contexto anterior — um processo similar ao que fazemos quando tentamos adivinhar a palavra que alguém não terminou de pronunciar.

A importância do silêncio e do sono

O diferencial do estudo não foi apenas o dado, mas o ritmo. As redes neurais não receberam a informação em blocos massivos; os dados foram inseridos dia após dia, imitando os períodos de vigília de um bebê. No entanto, o detalhe crucial foi a simulação do sono: ao final de cada "dia", a rede processava novamente as informações recebidas nas últimas 24 horas.

Essa etapa de consolidação da memória revelou-se fundamental. Após cerca de um ano simulado, as redes neurais conseguiram reconhecer sons da língua inglesa e formaram um vocabulário de milhares de palavras. A curva de crescimento desse léxico quase coincidiu com a expansão do vocabulário de crianças reais.

Densidade e repetição

Os resultados indicam que a aquisição da fala depende de dois pilares: a densidade dos dados e a repetição. Quando os pesquisadores reduziram a quantidade de gravações, as redes aprenderam significativamente menos palavras. Mais surpreendente ainda: sem a consolidação "noturna", as redes tinham dificuldade em memorizar termos, mesmo diante de um volume massivo de informações. Para que um som se transforme em palavra, ele precisa ser ouvido repetidamente e "digerido" em períodos de repouso.

Embora o experimento demonstre que a análise estatística do ambiente é capaz de construir a base da linguagem sem a necessidade de moldes inatos, os cientistas reconhecem que o modelo é incompleto. Um bebê não ouve apenas; ele observa o movimento dos lábios, gestos e expressões faciais. O próximo passo da pesquisa em Princeton é integrar esses dados visuais para entender o quanto esse contexto extra acelera a capacidade de aprendizado humano.

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Author`s name Petr Ermilin
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