Equador documenta interação rara: predador ignora toxinas e mira carniça viva

Três urubus-de-cabeça-amarela descansavam sobre a raiz de uma árvore nas florestas tropicais secas do Equador. O cenário era de tranquilidade, até que, vindo do sub-bosque, um grison (Galictis vittata) — um predador ágil da família dos mustelídeos — saltou repentinamente na direção das aves. O ataque foi rápido: o mamífero tentou capturar um dos adultos, forçando os urubus e outro indivíduo da espécie Cathartes aura a levantarem voo abruptamente.

Photo: Pravda.Ru by Андрей Докучаев, Pravda.Ru by Андрей Докучаев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куница в лесу

Uma quebra de protocolo natural

O registro, capturado por armadilhas fotográficas na reserva Hama-Coaque, documenta algo que a literatura científica considerava inexistente. Até então, não havia registros de mamíferos não humanos caçando urubus adultos; as ameaças a essas aves geralmente vinham apenas de grandes aves de rapina ou répteis. O comportamento do grison, detalhado por Paul Monar-Barragán, da Fundación Cóndor Andino, e colegas no Journal of Raptor Research, desafia a percepção de que esses urubus estariam "seguros" diante de mamíferos terrestres.

A pergunta que surge é: por que um predador que costuma focar em pequenos vertebrados arriscaria atacar uma ave grande, cuja carne pode conter toxinas provenientes de carcaças em decomposição? A resposta parece estar no calendário climático. O incidente ocorreu no auge da estação seca, período em que a escassez de presas habituais força os grisons a expandir seu cardápio e a realizar experimentos arriscados, transformando animais ignorados em alvos potenciais.

A evidência do alvo

Para evitar conclusões precipitadas, os pesquisadores analisaram se o ataque seria apenas uma tentativa de afastar competidores de uma isca — um frango de 2,5 kg deixado para estudar necrófagos. No entanto, no momento do bote, da carcaça restavam apenas ossos e penas, materiais que os mustelídeos geralmente ignoram. Além disso, os grisons daquela região raramente se alimentam de carniça, o que reforça que o objetivo do animal era, de fato, a ave viva.

Se por um lado o ataque revela a pressão extrema do ambiente sobre o predador, por outro, destacou a eficácia do comportamento social dos urubus. A vigilância coletiva do grupo permitiu que as aves percebessem a aproximação do grison a tempo de escapar. O episódio serve como um lembrete material de que, sob estresse climático, as barreiras biológicas de comportamento tornam-se fluidas, criando interações raras e imprevisíveis entre as espécies.