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Crater de 40 km escondido no rio Volga é prova física de asteroide

Ciência

Nas águas calmas da Volga, no território da região de Nizhny Novgorod, o que parece ser apenas mais uma paisagem de florestas densas e penhascos altivos esconde, sob a superfície, uma cicatriz geológica de proporções colossais. Trata-se do cráter Puchej-Katun, com 40 quilômetros de diâmetro, formado não pela atividade vulcânica, mas pelo impacto de um asteroide há aproximadamente 196 milhões de anos. Hoje, essa estrutura é invisível a olho nu, sepultada sob centenas de metros de sedimentos que acumularam-se ao longo de eras.

Оумуамуа в Солнечной системе
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A anatomia de um impacto escondido

O local recebeu seu nome das cidades de Puchej e da aldeia de Katunki, situadas na zona do impacto. Imediatamente após a colisão, formou-se um lago no local, cujo fundo se tornou um local de deposição contínua de areia e argila. Esse processo gradual enterrou as evidências superficiais da catástrofe. No entanto, as deformações profundas na crosta terrestre permaneceram. Geólogos identificaram a formação conhecida como Elevação Vorotilovsky, uma protuberância de até 10 quilômetros de largura no centro do cráter. As teorias indicam que, durante o impacto, a pressão extrema forçou as rochas para baixo; quando a onda de choque passou, o fundo do cráter 'reboteu', elevando camadas de rocha que estavam a 8 ou 9 quilômetros de profundidade para superfícies mais próximas.

A prova definitiva no quartzo

Por décadas, a comunidade científica debateu se essas rochas deformadas eram resultado de vulcanismo antigo ou de um evento externo. O consenso foi atingido apenas após a perfuração de poços centrais em 1989. As amostras extraídas revelaram a evidência inequívoca: quartzo com estrias microscópicas paralelas. Esse tipo de dano estrutural nos cristais ocorre exclusivamente sob a ação de ondas de choque de magnitude colossal, fenômeno que vulcões comuns não são capazes de reproduzir.

As análises de amostras obtidas a mais de 5 quilômetros de profundidade confirmaram outras anomalias relacionadas ao evento:

  • Assinaturas térmicas: águas que atingiram 350 °C circularam pelas rochas fraturadas logo após o impacto, deixando rastros minerais específicos.
  • Vênas fundidas: rochas derretidas pela energia da explosão infiltraram-se em fraturas situadas até 4,3 quilômetros de profundidade.
  • Alteração estrutural: o impacto modificou tão drasticamente as propriedades dos gnaisseis que alterou sua capacidade habitual de conduzir calor.

Datando a catástrofe

O estabelecimento preciso da idade do cráter exigiu refinamentos sucessivos. Estimativas iniciais sugeriam 167 milhões de anos. Contudo, o estudo de esporos e pólen de plantas antigas presentes nos sedimentos de fundo indicou uma origem mais antiga. A data final foi consolidada pela análise radioisotópica de minerais formados durante o resfriamento das rochas fundidas pelo impacto. Os resultados apontam para 195,9 milhões de anos atrás, posicionando o evento no início do período Jurássico, era em que dinossauros já habitavam o planeta.

O cráter Puchej-Katun oferece hoje um valor científico significativo. Sua estrutura compartilha similaridades com formações em outros corpos celestes, como o cráter Sasquatch em Vênus. Funciona como um arquivo natural único, preservando as consequências físicas de eventos que remodelaram permanentemente a crosta terrestre.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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