O telescópio James Webb revelou por que o gelo do cometa interestelar 3I/ATLAS parecia sumir nas medições

O telescópio James Webb (JWST) captou algo incomum em julho de 2025: a assinatura química do 3I/ATLAS, o terceiro objeto interestelar detectado atravessando nosso sistema solar. A observação, conduzida pela Dra. Sylvia Protopapa, do NASA Goddard Space Flight Center e do Southwest Research Institute, revelou que este visitante não carrega o gelo da maneira que os cientistas costumam encontrar nos cometas locais.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космическое явление

O mistério das linhas ausentes

Para a astronomia, o gelo de água tem uma "identidade" visual clara no espectro infravermelho, marcada por linhas de absorção precisas nos comprimentos de onda de 1,5, 2,0 e 3,0 micrômetros (μm). No entanto, o 3I/ATLAS apresentou um comportamento anômalo: enquanto a linha de 3,0 μm estava nítida, as de 1,5 e 2,0 μm eram quase inexistentes. Além disso, o objeto exibia um tom azulado em sua emissão no infravermelho próximo (entre 1,15 e 2,50 μm), algo atípico para os padrões do nosso sistema.

Essa discrepância levou a equipe a questionar se o gelo de água estava realmente presente ou se a interpretação dos dados precisava de ajuste. A resposta não veio de uma mudança na medição, mas na modelagem da estrutura do material.

Gelo camuflado por poeira

Ao analisar os dados com maior resolução, os pesquisadores simularam a dispersão da luz em partículas compostas por uma mistura de gelo e poeira. O resultado indicou que o gelo não está organizado em cristais puros, mas encapsulado em grânulos microscópicos misturados a minerais rochosos escuros, como carbono e piroxenos.

Nessa configuração, a luz de ondas curtas (1,5 e 2,0 μm) colide rapidamente com a poeira, enfraquecendo os sinais de absorção. Já a onda mais longa, de 3,0 μm, consegue atravessar a estrutura com mais facilidade. Esse mecanismo de dispersão de ondas curtas é o que explica a coloração azulada observada pelo JWST.

Mudanças durante a jornada

O monitoramento ocorreu em três etapas, desde quando o objeto estava a 3,31 unidades astronômicas (u.a.) do periélio até atingir 5,65 u. a. Durante esse trajeto, as características espectrais evoluíram. Após passar pelo ponto mais próximo do Sol, surgiu uma segunda população de agregados maiores, com maior concentração de gelo.

Nesse estágio, os cientistas registraram o reflexo de Fresnel próximo a 3,1 μm, evidência de gelo de água cristalino. Essa organização molecular ordenada — diferente do gelo amorfo — pode ter sido causada pelo calor solar, que reorganizou as moléculas, ou pela remoção de uma camada superficial de poeira, expondo o núcleo cristalino.

Impacto na visão do Sistema Solar

A descoberta do 3I/ATLAS oferece uma nova perspectiva sobre os objetos transnetunianos (TNO), localizados além da órbita de Netuno, no Cinturão de Kuiper. Anteriormente, a ausência de linhas de 1,5 e 2,0 μm nesses corpos sugeria a presença de hidrocarbonetos complexos ou compostos orgânicos.

Agora, os dados do visitante interestelar sugerem que esses sinais podem ser, na verdade, causados por gelo contaminado por componentes refratários, mudando a forma como interpretamos a composição química dos confins do nosso próprio sistema.