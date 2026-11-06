Plástico que resiste a -60°C muda estrutura molecular para não quebrar

Quando o termômetro marca -60°C, a maioria dos plásticos que protegem tubulações e cabos elétricos perde sua elasticidade. Eles endurecem, tornam-se frágeis e quebram, comprometendo a segurança de infraestruturas em regiões árticas. No Brasil, a relevância direta é menor, mas o princípio físico é universal: o frio extremo congela a mobilidade das cadeias moleculares. É exatamente contra esse fenômeno que uma equipe do Sul-Ural State University (YuSU), na Rússia, desenvolveu uma nova formulação polimérica.

Photo: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Ледяной разлом на водопроводе

O problema não é apenas o frio, mas a transição de fase. Em temperaturas baixas, os polímeros convencionais passam para um estado vítreo, rígido como o vidro. Isso leva a falhas críticas em vedantes de oleodutos, isolamento de fios e membranas técnicas. A solução da YuSU reside na reestruturação química do plastificante, o componente responsável por permitir o movimento das cadeias do material.

A arquitetura molecular do frio

A inovação baseia-se na combinação estratégica de dois tipos de grupos químicos dentro da estrutura do plastificante. A abordagem não tenta simplesmente aquecer o material, mas altera como ele responde ao resfriamento molecular. O design introduz grupos polares, que atuam como âncoras estruturais, garantindo a coesão do material através de ligações halogenadas. Simultaneamente, a fórmula incorpora grupos não polares, que funcionam como espaçadores moleculares.

Esses espaçadores aumentam a distância física entre as cadeias poliméricas. Ao impedir que essas cadeias se empacotem densamente quando a temperatura cai, o material evita o congelamento estrutural. O resultado é um plástico que mantém sua flexibilidade e resistência mecânica mesmo quando o ambiente atinge -60°C ou valores inferiores.

Metodologia e desempenho comparativo

A pesquisa começou no ambiente digital, antes de qualquer síntese laboratorial. Os cientistas utilizaram simulações de dinâmica molecular para prever o comportamento das cadeias e otimizar a proporção entre as componentes polares e não polares. Essa etapa computacional permitiu identificar a formulação mais promissora, reduzindo o tempo de testes físicos.

Em termos de desempenho, o novo polímero supera as limitações das alternativas atuais. Plásticos domésticos comuns perdem propriedades entre -15°C e -30°C. Formulações especializadas para ambientes frios, frequentemente chamadas de 'norte', chegam a um limite de -40°C a -50°C. O material desenvolvido pela YuSU demonstra uma resistência a baixas temperaturas aproximadamente 20% superior à da maioria dos análogos existentes no mercado.

Implicações para a engenharia

Para a indústria de petróleo e gás, essa estabilidade térmica reduz o risco de vazamentos causados pela trincagem de vedantes. Em instalações expostas, a durabilidade do isolamento elétrico aumenta, minimizando falhas em sistemas de energia. Além disso, a durabilidade de janelas e membranas arquitetônicas em climas árticos melhora significativamente.

A aplicação dessa tecnologia representa uma mudança na gestão de risco em condições extremas. Substituir polímeros padrão por essa formulação modificada move a operação de equipamentos de uma zona de alta vulnerabilidade para um regime de funcionamento estável, onde a degradação por frio deixa de ser um fator de falha crítica.