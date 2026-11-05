Netuno e Urano não são gêmeos: excesso de oxigênio revela origens diferentes

Nas profundezas da atmosfera de Netuno, existe um rastro químico que desafia a ideia de que ele e Urano são "gêmeos". Embora compartilhem tamanhos, massas e a coloração azulada característica — resultado do metano que absorve a luz vermelha do Sol -, a composição interna desses gigantes revela histórias completamente diferentes.

Photo: Wikimedia Commons by NASA/JPL-Caltech/B. Jónsson, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Уран и Нептун

Um estudo conduzido por pesquisadores do Southwest Research Institute (SwRI), publicado em setembro de 2026 na revista Astronomy & Astrophysics, identificou que Netuno possui uma concentração de oxigênio significativamente maior do que a de Urano. Essa diferença fundamental sugere que, apesar da aparência semelhante, os dois planetas não foram moldados pelos mesmos materiais.

O marcador invisível

Como Netuno e Urano não possuem superfícies sólidas, é impossível "tocar" o interior desses mundos. Para decifrar o que acontece em suas profundezas, os cientistas utilizam marcadores químicos nas camadas superiores da atmosfera. O protagonista desta análise foi o monóxido de carbono (CO).

A equipe liderada pelo Dr. Olivier Mousis utilizou dados do conjunto de radiotelescópios ALMA (Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array) e modelos de química atmosférica para estimar as proporções de carbono e oxigênio. O registro do CO na troposfera superior serviu como a peça-chave para limitar as modelos e inferir a composição das camadas mais profundas, revelando o excesso de oxigênio em Netuno.

Caminhos distintos no disco solar

Há cerca de 4,5 bilhões de anos, o Sistema Solar era um disco giratório de gás e poeira. À medida que esfriava, diferentes compostos se condensavam em partículas sólidas dependendo da distância em relação ao Sol, criando "reservatórios" com químicas distintas.

Se Netuno tivesse se formado exclusivamente na região onde orbita hoje, sua composição deveria ser quase idêntica à de Urano. No entanto, o perfil químico atual indica o contrário. A evidência sugere que os blocos de construção de Netuno podem ter se originado em regiões mais próximas ao Sol, migrando posteriormente para as extremidades do sistema. Esse deslocamento explicaria por que ele acumulou ingredientes diferentes de seu vizinho.

Além do nosso Sistema Solar

Essa descoberta não altera apenas a visão sobre Netuno, mas serve como régua para entender a galáxia. Planetas com dimensões semelhantes a Urano e Netuno são comuns ao redor de outras estrelas, e entender como a migração e a química moldam esses mundos ajuda a prever a formação de sistemas planetários distantes.

Embora as conclusões atuais dependam de modelos interpretativos, a resposta definitiva deve vir com a exploração direta. A expectativa agora recai sobre a missão "Uranus Orbiter and Probe", da NASA, prevista para a próxima década, que poderá medir a estrutura interna desses gigantes e confirmar se a migração cósmica foi, de fato, a arquiteta de suas diferenças.