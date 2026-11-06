A gravidade da Lua faz o tempo passar em ritmos diferentes em pontos opostos da Europa

A força da Lua é amplamente conhecida por mover as massas de água dos oceanos, mas seu impacto chega a dimensões ainda mais sutis: a própria passagem do tempo. Fisicamente, segundos em extremidades opostas da Europa não são idênticos. O que era tratado como um ruído estático ou uma correção fixa tornou-se, agora, um sinal periódico mensurável, capturado por uma rede de relógios ópticos de precisão extrema conectados por 800 quilômetros de fibra óptica.

Photo: Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru Гравитационные волны

A descoberta, fruto de uma colaboração entre cientistas da Alemanha, Reino Unido, França e Itália, revela que o potencial gravitacional na Terra não é constante. A atração combinada da Lua e do Sol provoca flutuações que fazem com que a "velocidade" do tempo oscile. Para tornar esse efeito tangível, os pesquisadores observaram que a variação registrada equivale a um deslocamento de altitude de 10 centímetros. Esse sinal foi isolado em menos de 24 horas de medições, transformando a percepção de que a influência das marés no tempo seria apenas um ajuste matemático pontual em um processo dinâmico e vivo.

A precisão do tempo e a curvatura do espaço

O experimento utilizou relógios ópticos baseados em átomos de estrôncio e itérbio, combinando unidades estacionárias com dispositivos portáteis inovadores. A fundamentação física reside no fato de que a gravidade dita o ritmo do tempo: quanto mais forte a atração gravitacional, mais devagar o relógio avança. Como a geometria da atração lunar e solar muda em relação a um ponto na Terra ao longo do dia, o ritmo do tempo nesse local também oscila.

Até então, essa variação era ignorada por ser considerada pequena demais ou confundida com a diferença estática de altura entre dois pontos. No entanto, a precisão da rede de fibra óptica permitiu confirmar que os dados não eram ruídos do sistema, mas a resposta física real aos corpos celestes, validando os cálculos teóricos previstos pela relatividade.

Novas fronteiras para a metrologia e a geologia

A consequência imediata desse achado é metodológica. Para a ciência que busca criar uma escala de tempo global unificada ou testar teorias fundamentais da física, o "fundo gravitacional" não pode mais ser considerado imóvel. As variações tidais passam a ser vistas como um erro sistemático que deve ser corrigido em tempo real; caso contrário, a comparação entre relógios distantes perderia a precisão necessária para experimentos de alta sensibilidade.

Além da física teórica, a técnica abre portas para a geologia aplicada. Se a rede de relógios consegue detectar a sutil influência da Lua, ela é capaz de registrar redistribuições de massa muito mais intensas no interior da Terra. Isso transforma a rede de relógios ópticos em um instrumento de monitoramento para fluxos de águas subterrâneas, movimentos tectônicos ou atividade vulcânica, oferecendo uma contraprova terrestre aos dados coletados por satélites e elevando a precisão do mapeamento gravitacional do planeta.