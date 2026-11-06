Mistério geológico nas areias do Mali: fragmento alienígena reescreve a cronologia do planeta vizinho

Entre as dunas da região de Teghaza, no Mali, na África Ocidental, um fragmento de rocha de 800 gramas com tonalidade rosada chamou a atenção por uma característica incomum: ele não é daqui da Terra. Identificado como Teghaza 001, este meteorito carrega em sua estrutura uma idade estimada de cerca de 4,1 bilhões de anos, o que o coloca entre as três amostras marcianas mais antigas já analisadas por cientistas na superfície terrestre.
A descoberta destaca-se num universo restrito de evidências físicas da vizinhança estelar. Atualmente, apenas cerca de 435 meteoritos de origem marciana são catalogados pela ciência global. Jan Liu, pesquisador do Jet Propulsion Laboratory da NASA e autor principal do estudo, explicou que o valor extraordinário da amostra não foi evidente no primeiro contato, mas emergiu apenas após a análise detalhada de sua composição mineralógica.
O diferencial do Teghaza 001 reside na presença de um conjunto específico de minerais vulcânicos, incluindo cristais de zircão. Esses elementos funcionam como um código genético geológico. Ao comparar a estrutura cristalográfica encontrada no meteorito com os dados obtidos pelo orbitador Mars Reconnaissance Orbiter, os especialistas conseguiram traçar sua origem exata: o hemisfério sul de Marte.
A precisão dessa identificação transformou a rocha numa ferramenta de reconstrução histórica. Um dos revisores do estudo comparou a amostra à "Pedra de Roseta", sugerindo que, assim como a inscrição egípcia permitiu decifrar uma língua antiga, este fragmento pode desvendar as condições ambientais do Marte primordial.
É importante ressaltar o limite da evidência atual: o meteorito é um "candidato" que oferece pistas sobre o passado, mas não constitui uma identificação definitiva de todos os processos climáticos do planeta. Ainda assim, o Teghaza 001 inicia uma nova fase de investigação. Ao estudar essa "cápsula do tempo
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