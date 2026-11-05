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Estrelas jovens limpam o espaço, mas supernovas fecham a janela de luz

Ciência

Durante milhões de anos, o Universo foi envolto por uma névoa densa de hidrogênio neutro, um véu opaco que impedia a passagem da luz ultravioleta. A ciência trabalhava com a ideia de que as supernovas — explosões violentas de estrelas massivas — seriam as grandes abridoras de caminho, soprando esse gás para longe e permitindo que o cosmos finalmente se tornasse transparente. No entanto, novas evidências sugerem que o efeito foi, na verdade, o oposto: as supernovas podem ter atuado como tampas, prendendo a luz dentro das galáxias.

яркий гамма-всплеск в далёкой галактике
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
яркий гамма-всплеск в далёкой галактике

O paradoxo do vento estelar

Para entender esse mecanismo, pesquisadores liderados por Cody Carr, da Universidade de Michigan, utilizaram o Telescópio Espacial Hubble para analisar seis galáxias anãs que servem como análogos do Universo primitivo. Localizadas a cerca de 3,5 bilhões de anos-luz, essas galáxias são compactas e possuem uma taxa de formação estelar muito superior à da Via Láctea.

Ao examinar os espectros dessas galáxias, a equipe buscou os fótons de Lyman-continuum (LyC), a radiação ultravioleta capaz de ionizar o hidrogênio e "limpar" a névoa cósmica. O que os dados revelaram foi um processo dividido em duas fases distintas, onde a medição do vento estelar contradiz a interpretação tradicional sobre a reionização.

A janela de oportunidade e o bloqueio

Nos primeiros 3 milhões de anos de formação estelar, estrelas jovens e massivas geraram ventos poderosos, atingindo velocidades de 3.000 km/s. Esses fluxos funcionaram como jatos que perfuraram o gás e a poeira internos, criando canais reais por onde a luz LyC podia escapar para o espaço intergaláctico. Nesse estágio, a galáxia era uma fonte eficiente de radiação ionizante.

A mudança ocorre quando essas mesmas estrelas gigantes chegam ao fim de suas vidas e explodem em supernovas. Em vez de liberar a luz, o material ejetado por essas explosões se misturou ao gás e à poeira já presentes, aumentando a densidade e a turbulência do meio intragaláctico. O resultado foi a criação de uma armadilha: o material expelido pelas supernovas bloqueou a saída dos fótons LyC.

Impacto na visão do Cosmos

A observação central do estudo, publicado na Nature Astronomy, é que os emissores mais fortes de luz ionizante são justamente aqueles que não apresentam ventos galácticos rápidos provocados por supernovas. Isso inverte a lógica de muitas simulações cosmológicas, que previam o pico de escape de radiação justamente após as explosões estelares.

A evidência aponta que a Época da Reionização — o último grande processo de transição que tornou o Universo transparente — foi impulsionada primordialmente pelo brilho intenso de estrelas recém-nascidas, e não pelos remanescentes de estrelas mortas. Essa conclusão coloca a necessidade de revisar os modelos de evolução galáctica, separando o momento da criação da luz do momento da destruição estelar.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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