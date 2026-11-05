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Cientistas alertam para desperdício de fibras em restos de frutas e vegetais comuns

Ciência

Para um adulto, a meta diária de fibra alimentar gira em torno de 30 gramas, um número que parece abstrato até se traduzir em porções de comida. O que raramente entra no cálculo é o que acaba no lixo antes do prato chegar à mesa: cascas, sementes e talos de vegetais e frutas que, na maioria dos casos, são comestíveis e carregam uma carga significativa de fibras essenciais para o funcionamento intestinal e a saúde da microbiota.

Корзина с яблоками
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Os dados por trás do descarte

A escala do problema vai além da dieta individual. De acordo com a organização britânica WRAP, a geração de resíduos alimentares no Reino Unido alcança cerca de 10,7 milhões de toneladas anualmente. O dado mais relevante para a questão nutricional é que mais de dois terços desse volume seriam aptos ao consumo humano, com frutas e frescos vegetais representando 36% desse total.

Para quantificar o potencial nutritivo desperdiçado, uma equipe do King's College London, liderada pela professora Rachel Gibson, conduziu um estudo comparativo. A pesquisa analisou doze itens comuns da cesta do consumidor: beterraba, melancia, pimentão, brócolis, abóbora-muscat, couve-flor, couve-rista, aipo-rábano, kiwi, endívia, alho-poró e abacaxi. O objetivo era verificar se as partes habitualmente descartadas contêm mais fibra do que a polpa tradicionalmente consumida.

Quando a casca ganha da polpa

Os resultados mostram que, em 10 dos 12 casos estudados, as partes removidas possuem maior concentração de fibras alimentares. A abóbora-muscat exemplifica essa diferença: sua casca e sementes fornecem 9,25 gramas de fibra a cada 100 gramas de produto, enquanto a polpa interna oferece apenas 2 gramas. No caso do abacaxi, a casca e o miolo apresentam uma taxa de fibra aproximadamente 5,5 vezes superior à da parte comestível habitual.

Reconhecendo a dureza dessas partes, os pesquisadores sugerem métodos de preparo que viabilizem seu consumo, como o processamento em liquidificador, o ralamento fino ou o cozimento lento, técnicas que podem tornar a textura mais aceitável sem anular o benefício nutricional.

As exceções à regra

É importante notar que nem todo descarte representa perda de fibra. Em duas das doze categorias, a parte normalmente mantida era mais rica. O talo do brócolis contém 2,86 gramas de fibra por 100 gramas, enquanto as flores chegam a 4 gramas. Similarmente, a parte externa e o miolo da endívia têm 2,77 gramas de fibra, inferior às 3,1 gramas encontradas nas folhas mais internas.

Esses achados indicam que a decisão sobre o que consumir deve considerar o tipo específico de vegetal. Para a indústria de alimentos e o setor de restaurantes, os dados oferecem uma oportunidade prática: reformular menus incorporando partes antes descartadas pode reduzir desperdícios e aumentar o valor nutricional das refeições. Contudo, os autores ressaltam a necessidade de avaliar critérios como sabor, segurança alimentar e como o tratamento térmico afeta a estrutura das fibras antes de adotar essas práticas em larga escala.

A pesquisa foi publicada na revista International Journal of Food Sciences and Nutrition. Os resultados descrevem o conteúdo nutricional dessas partes, mas não estabelecem uma nova diretriz clínica ou tratamento médico para a saúde intestinal.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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