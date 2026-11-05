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Mariposas usam genitais machos para emitir ultrassom contra morcegos

Ciência

Para as mariposas da família Sphingidae, conhecidas como esfingídeos, a noite não é apenas o momento de buscar néctar, mas um jogo constante de sobrevivência contra a ecolocalização dos morcegos. A solução para não virar presa, no entanto, reside em um detalhe anatômico inesperado: os órgãos sexuais dos machos.

Бражник мертвая голова
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бражник мертвая голова

O som do instinto

A estratégia de defesa desses insetos baseia-se na estridulação, um processo mecânico onde o som é gerado pelo atrito entre partes do corpo — técnica também utilizada por grilos e algumas espécies de aranhas. Nos machos dos esfingídeos, esse mecanismo ocorre através das valvas, apêndices genitais cuja função primária é fixar a fêmea durante o acasalamento.

Quando essas valvas friccionam áreas específicas do abdômen, causam a vibração de escamas especializadas. O resultado não é um som audível para humanos, mas uma série de pulsos ultrassônicos que funcionam como uma interferência tática.

Confundindo o radar

O objetivo desses sinais é a desorientação. Os morcegos dependem de um sistema de sonar extremamente preciso para localizar presas no escuro. Ao emitir seus próprios ultrassons, a mariposa cria um "ruído" que prejudica a capacidade do predador de determinar a posição exata do inseto, transformando um alvo claro em um ponto confuso no radar do morcego.

Um padrão repetido na evolução

O que mais chama a atenção dos pesquisadores, conforme detalhado no periódico Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, é a frequência com que essa solução surgiu. A capacidade de emitir ultrassons através da estridulação evoluiu de forma independente pelo menos sete vezes nos últimos 30 milhões de anos dentro da família Sphingidae.

Essa repetição indica a pressão extrema exercida pelos predadores noturnos. A adaptação tornou-se tão vital para a sobrevivência durante a alimentação e o voo noturno que a natureza "redescobriu" e implementou a mesma ferramenta de defesa em diferentes linhagens do grupo, reaproveitando estruturas corporais para garantir a preservação da espécie.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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