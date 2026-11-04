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O grilo gigante que 'morreu' em 1920 foi encontrado escondido na rocha que os ratos não conseguiam escalar

Ciência

Em um ponto solitário do oceano, a mais de 100 quilômetros da costa da Austrália, ergue-se um pico de basalto que desafia a lógica da vida. A Bola de Ball (Ball's Pyramid), com seus 560 metros de altura e uma largura de apenas 200 metros, parece uma fortaleza inacessível, erodida por milhões de anos de ondas. Para a maioria das formas de vida, essa verticalidade é uma sentença de exclusão. No entanto, foi exatamente essa inacessibilidade que salvou um dos segredos biológicos mais notáveis do século XX: a sobrevivência de um inseto que deveria ter desaparecido havia 80 anos antes de ser encontrado.

Одинокая скала в море
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одинокая скала в море

O refúgio vertical

A história começa longe dali, na ilha Lord Howe, onde vivia o *Dryococelus australis*, conhecido popularmente como o "lagosta da floresta”. Com até 15 centímetros de comprimento, esse grilo gigante era um habitante isolado, evoluído no isolamento. Em 1918, o navio mercante *Macombo* encalhou na região. Com ele, chegaram ratos negros. A predação foi devastadora e rápida: em apenas dois anos, a população local do inseto foi extinta. Em 1920, a espécie foi declarada oficialmente extinta no registro científico.

Por décadas, a extinção foi aceita como um fato consumado. A hipótese de que um grupo tivesse sobrevivido parecia improvável, dada a geografia hostil do arquipélago. Até que cientistas começaram a olhar para cima, literalmente. A Bola de Ball, uma coluna de basalto íngreme e batida por ventos, representava o único local na região onde os ratos não poderiam seguir. Era o último refúgio plausível.

A busca foi árdua. Expedições anteriores haviam falhado. Foi apenas quando os pesquisadores subiram cerca de 100 metros na face da rocha, onde o ar era fino e o vento forte, que descobriram um único arbusto de *Melaleuca howeana*. Debuxo dessa pequena mancha de vida vegetal, encontraram o que parecia ser um erro de contagem: apenas 24 indivíduos. Eram os últimos representantes vivos do gênero na Terra.

Da rocha ao zoológico

A descoberta transformou a Ball's Pyramid de uma curiosidade geológica em um santuário crítico. O risco de perda final era iminente; aquela pequena colônia, isolada por milímetros de vento e sal, não tinha profundidade genética para resistir a uma tempestade ou a uma doença.

Uma parte da população foi transportada para o Zoológico de Melbourne, onde um programa de reprodução em cativeiro foi iniciado. O sucesso foi extraordinário: de 24 indivíduos, a população cativa cresceu para milhares de exemplares. Agora, o foco voltou-se para o objetivo original: a reintrodução. Após a eliminação completa dos ratos da ilha Lord Howe, os "lagostas da floresta” estão prontos para retornar ao seu habitat ancestral, uma cena que poucos cientistas vivos esperavam presenciar.

Hoje, a Ball's Pyramid é uma zona de proteção estrita. O pouso é proibido para civis; apenas observações distantes por barco são permitidas. Até expedições científicas passam por protocolos sanitários rigorosos para evitar a introdução de patógenos ou espécies invasoras. A montanha de pedra, antes vista apenas como um obstáculo náutico, revela-se agora como a chave que desbloqueou um capítulo da evolução que a história quase apagou.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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