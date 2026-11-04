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O mecanismo oculto que acelera o derretimento do Glaciar do Juízo Final

Ciência

O glaciar de Thwaites, na Antártida Ocidental, carrega um apelido que pesa na imaginação de quem estuda a criosfera: o "Glaciar do Juízo Final”. Mas a ameaça que ele representa não está apenas no seu tamanho colossal, que equivale à área do Reino Unido. O perigo reside em um mecanismo silencioso e subterrâneo: a água quente do oceano que, como revelaram dados recentes, não apenas lamba as bordas da plataforma de gelo, mas penetra quilômetros abaixo da superfície, corroendo a base do gelo desde dentro.

Ледник
Photo: https://commons.wikimedia.org by NASA ICE, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ледник

Uma equipe de pesquisadores da Universidade da Califórnia em Irvine, em colaboração com a Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, publicou no periódico Nature Communications uma análise que reavalia a velocidade com que esse gigante se desfaz. A conclusão central é desconcertante em sua precisão: até 2100, a contribuição do derretimento do glaciar de Thwaites para a elevação do nível do mar global pode atingir 30 milímetros. Essa projeção é o dobro dos modelos anteriores, que subestimavam a eficiência com que o oceano transporta calor para sob o gelo.

A mecânica oculta do derretimento

Por décadas, o consenso científico tratou a interação entre o Thwaites e o oceano Antártico como um processo confinado à linha de flutuação, onde a plataforma de gelo encontra a água livre. A novidade do estudo não é a existência dessa fusão, mas a escala do transporte de água quente. Satélites e modelos de simulação indicaram que a água oceânica aquecida por correntes profundas é "bombada” para baixo da camada de gelo durante os ciclos de maré.

Esse fenômeno de bombeamento por maré funciona como um mecanismo de ventilação para o gelo. As marés, ao subirem e descerem, criam flutuações na pressão que forçam a água mais quente a avançar sob a camada de gelo, alcançando áreas que antes eram consideradas estáveis. O resultado é uma aceleração dramática: a taxa de derretimento basal pode ser quatro vezes mais rápida do que as estimativas convenciones sugeriam, transformando o interior do glaciar em um caldeirão ativo de fusão.

O que 30 milímetros significam para o futuro

Talvez a cifra de 30 milímetros pareça insignificante quando observada isoladamente, especialmente considerando que outros fatores, como o degelo das geleiras da Groenlândia e da Antártida Oriental, somam mais alguns centímetros a essa conta. No entanto, o contexto é o que muda a leitura. O estudo aponta que os modelos climáticos globais precisam de uma correção imediata para incorporar esse mecanismo de bombeamento por maré, que era sistematicamente subestimado.

Para as comunidades costeiras, 30 milímetros não são uma abstração estatística. Em cidades como Salvador, Rio de Janeiro ou Miami, essa elevação incrementa a frequência e a severidade das marés altas extremas. O alerta dos autores é menos sobre o número em si e mais sobre a direção da tendência: se o aquecimento oceânico continuar, a eficiência desse processo de bombeamento pode aumentar, tornando o Thwaites um motor ainda mais potente na elevação dos oceanos do século XXI.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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