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Rocha vinda das profundezas mostra como Marte perdeu sua água original

Ciência

Na vastidão desértica do Mali, oito fragmentos de pedra, com um peso total de quase 800 gramas, chamaram a atenção dos cientistas não pelo seu tamanho, mas pela idade química que carregam em seu interior. Através da análise isotópica do oxigênio e da proporção entre ferro e manganês nos minerais piroxenos, a equipe confirmou que se trata de um único objeto originário de Marte. A raridade da amostra Teghaza 001 reside no seu passado: enquanto a maioria dos meteoritos marcianos estudados até hoje tem cerca de 2,4 bilhões de anos, este se formou há pelo menos 4,1 bilhões de anos, preservando assim uma assinatura química da infância do planeta vermelho.

Минерал на Марсе
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Минерал на Марсе

Um recorte das profundezas

Liderada por Liao Yan, da Laboratória de Propulsão a Jato (JPL) da NASA, a pesquisa revelou que o Teghaza 001 não é um simples pedaço de superfície, mas um gabro-diorito rico em plagioclásio. Esse tipo de rocha magmática se forma em grandes profundezas. As evidências de que o resfriamento ocorreu sob a crosta, e não ao ar livre, estão nas finas estruturas lamelares presentes nos piroxenos. A velocidade de resfriamento foi de apenas 0,01 grau Celsius por ano, um processo extremamente lento que permitiu aos minerais cristalizarem-se em uma ordem específica.

Posteriormente, a rocha sofreu um evento catastrófico. A detecção de maskelinita e reidita — minerais que só se formam sob pressões colossais — indica que uma onda de choque gerou uma pressão de aproximadamente 20 gigapascals e temperaturas de até 1.200 graus. Foi esse impacto violento que teria arrancado o fragmento da crosta marciana e enviado para o espaço interestelar.

A memória de uma água antiga

Para compreender o clima do Marte primordial, o apatita — um fosfato de cálcio capaz de reter hidrogênio em sua estrutura cristalina — tornou-se a chave. Ao estudar os isótopos de hidrogênio nestes grãos, os pesquisadores encontraram uma mistura interessante: uma componente proveniente do manto profundo e outra com rastros de uma antiga hidrosfera.

Essa assinatura de "água" revelou-se surpreendentemente pesada. O conteúdo de deutério (o isótopo pesado do hidrogênio) na água do meteorito é pelo menos duas vezes superior ao dos oceanos terrestres atuais. Esse dado corrobora o processo de perda atmosférica de Marte: o ultravioleta solar dissociava as moléculas de água, e o hidrogênio leve escapava para o espaço mais rapidamente que o deutério pesado. Com o tempo, a concentração de deutério nos reservatórios restantes aumentou.

Assim, uma única pedra do Saara fortalece a hipótese de que, nos primeiros milhões de anos de existência, Marte perdeu enormes volumes de água e sua atmosfera primordial. Atualmente, os cientistas buscam localizar com precisão o ponto de origem da amostra, comparando sua composição com dados de sondas orbitais. O candidato mais provável são as altiplanicies do sul do planeta, a noroeste das Planícies de Élide.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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