Metade do metano profundo na Sibéria vem de vida ativa, não rocha

Três quilômetros abaixo da superfície, no escuro absoluto da Sibéria Ocidental, a água subterrânea carrega um segredo invisível: metade do metano que flui por lá não veio do petróleo nem da geologia, mas de um trabalho biológico ativo e contínuo. Foi ao analisar amostras de poços no distrito de Parabel, na região norte da Tomsk, que pesquisadores da Universidade Estatal de Tomsk e do Instituto de Bioquímica e Fisiologia de Microrganismos G. Skryabin (Rússia) identificaram um novo organismo. O Methanothermobacter tomskensis não é apenas um sobrevivente; é um engenheiro químico capaz de transformar hidrogênio e dióxido de carbono em metano sob condições que seriam letais para a maioria das formas de vida conhecidas.

Photo: commons.wikimedia.org by Tormod Sandtorv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Панорама газового кратера Дарваса

Aquela química no fundo do poço

Para entender a importância dessa descoberta, é preciso visualizar o ambiente onde esse microrganismo opera. Não existe luz, não existe oxigênio. A pressão hidrostática é esmagadora, e a temperatura atinge cerca de 55 °C. Nessa escuridão, o Methanothermobacter tomskensis age como um conversor biológico. Ele capta o hidrogênio (H 2 ) e o dióxido de carbono (CO 2 ) que migram das profundezas da crosta terrestre e, através de seu metabolismo, libera metano (CH 4 ). É uma dança molecular silenciosa que ocorre há eras, sem que nenhum olho a testemunhasse diretamente.

Prova por meio do DNA e da paciência

Não bastava encontrar rastros genéticos; era necessário provar que a vida ali estava ativa e dominante. A equipe de pesquisa adotou uma abordagem rigorosa. Primeiro, o metagenômico revelou que arqueias do gênero Methanothermobacter compunham 25,54% de toda a comunidade microbiana na amostra. A comparação genética com o parente mais próximo conhecido, o M. marburgensis, mostrou apenas 92,66% de similaridade, indicando claramente a existência de uma espécie distinta.

Em seguida, o desafio prático começou: cultivar o microrganismo em laboratório. Esse processo consumiu 12 meses. Após séries de repiques e o uso de antibióticos para eliminar contaminantes, os cientistas obtiveram uma cultura pura. A verificação final foi decisiva: o genoma da cultura isolada coincidiu com o genoma predito das amostras de campo em 99,96%.

Para medir a atividade real desse organismo, utilizaram-se marcadores radioativos. O resultado foi uma taxa de metanogênese de aproximadamente 5,45 nanomoles de metano por litro ao dia. Esse número é significativo, pois é comparável à atividade de microrganismos encontrados nos sedimentos do fundo de mares e lagos, demonstrando que a produção de gases nessa profundidade continua robusta e eficiente.

Um reator de gás em escala continental

A consequência mais ampla dessa descoberta está na escala. A análise isotópica das amostras de água revelou uma divisão impressionante: 50% do metano presente tem origem abiogênica (provindo das profundezas geológicas), enquanto os outros 50% são de origem biológica, produzidos por organismos como o M. tomskensis. Isso significa que a Bacia Artesiana da Sibéria Ocidental, uma área de 3 milhões de quilômetros quadrados, abriga um imenso reator metanogênico subterrâneo.

Essa nova perspectiva altera a forma como os cientistas modelam o ciclo global do carbono e as emissões de gases de efeito estufa. O que antes era considerado apenas um reservatório geológico passivo agora se revela como um sistema biológico ativo, onde microrganismos processam e liberam metano em uma escala continental. O estudo, financiado pelo Fundo de Pesquisa da Rússia, foi publicado na revista Bioresource Technology Reports, oferecendo uma nova camada de complexidade à nossa compreensão da biosfera profunda.