Estudo publicado na PNAS mostra preservação de hemoglobina em dinossauro de três metros no Brasil

Em 2008, no nordeste do Brasil, pesquisadores encontraram em rochas com 115 milhões de anos algo que desafiava a intuição comum sobre o tempo geológico: não apenas ossos fossilizados, mas a preservação de estruturas celulares que lembram o vivo. Dentro desses fósseis, identificou-se hem, o anel molecular contendo ferro responsável pelo transporte de oxigênio no hemoglobina, presente em eritrócitos minerais de um jovem terópode, o Aratasaurus museunacionali. O animal, que media mais de três metros e pesava cerca de 34 quilogramas, deixa assim um rastro químico inédito: a evidência direta de que a composição da sua sangue pode ter sobrevivido ao profundo tempo, um resultado publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences.
Até esse achado, acreditava-se que biomoléculas delicadas como o hemoglobina fossem incapazes de resistir a milhões de anos de pressão e transformação geológica. A virada veio de uma observação precisa: o hem não estava isolado. Ele estava cercado por hausmanita, um complexo óxido de manganês. Essa casca mineral atuou como um estabilizador físico, protegendo a estrutura espacial das moléculas contra a degradação. No mesmo ambiente, foram detectados aminoácidos do colágeno, sugerindo que a matriz proteica dos vasos ou tecidos de onde as células derivaram também sobreviveu à mineralização.
Clety Griss, química da Universidade de Curtin (Austrália), uma das coautoras do estudo, descreveu a descoberta como a ruptura de uma visão consolidada. O cenário provável para essa preservação é claro e específico: a morte do animal e seu rápido soterramento em um ambiente rico em microrganismos, mas desprovido de oxigênio. A ausência de processos oxidativos impediu a decomposição molecular, enquanto a atividade microbiana pode ter acelerado a precipitação dos minerais que "encapsularam” a bioquímica na pedra. Não se trata de uma regra universal para fósseis, mas de uma rara convergência entre a física da mineralização e a estabilidade química.
A descoberta abre uma janela única para o metabolismo dos dinossauros, permitindo investigar como mantinham sua atividade fisiológica e como a circulação sanguínea evoluiu no grupo. Contudo, a interpretação exige cautela: a presença de hem em uma espécie do Cretáceo Inferior não garante que a sangue tenha sido preservada em outros dinossauros ou vertebrados extintos. Trata-se de uma demonstração de possibilidade, não de uma regra geral.
A importância está em provar que a informação biológica pode permanecer em um estado analisável quimicamente. Esse achado altera a perspectiva sobre como buscamos evidências da vida. Se moléculas frágeis puderam durar dezenas de milhões de anos em condições extremas na Terra, a busca por sinais de vida em outros planetas ou luas talvez exija olhar além da forma anatômica, investigando as matrizes minerais capazes de codificar e preservar a assinatura bioquímica. A vida, nesse contexto, pode estar inscrita na rocha mais profundamente do que se imaginava.
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