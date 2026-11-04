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Quantidade de CO2 exalada pela humanidade subiu 75% em 30 anos, mas não aquece o planeta

Ciência

Em 2015, o corpo humano de todos os habitantes do planeta exalou 2,05 bilhões de toneladas de dióxido de carbono (CO₂). Essa quantidade, resultante da queima de alimentos para gerar energia, representa um volume quase 75% maior do que o registrado em 1985. Embora esse número pareça alarmante ao lado das emissões industriais, ele não indica que a respiração humana esteja acelerando o aquecimento global. Pelo contrário, a ciência confirmou que esse é um ciclo fechado: o carbono que exalamos foi retirado da atmosfera recentemente pela vegetação, não das camadas profundas da Terra.

Глобальное потепление
Photo: commons.wikimedia.org by Cole, Steve; Leslie McCarthy; Northon, Karen, ed. (, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глобальное потепление

O peso invisível da biologia

Para a maioria das pessoas, a respiração é um ato tão automático quanto piscar, mas, em escala global, trata-se de um fluxo massivo de gases. Um estudo liderado pela professora Javier González, do Centro de Exercício, Nutrição e Metabolismo da Universidade de Bath, no Reino Unido, mapeou esse fluxo com precisão inédita. Os pesquisadores analisaram milhares de medições metabólicas de pessoas de diferentes idades e combinaram esses dados com as estatísticas de população e massa corporal mundial.

O objetivo não era apontar os seres humanos como vilões do clima, mas sim preencher uma lacuna técnica. Até então, os modelos globais de carbono tinham uma pequena imprecisão: não contabilizavam de forma exata quanto CO₂ a própria biologia humana devolvia à atmosfera. Em megacidades densamente populosas, essa contribuição metabólica é significativa o suficiente para afetar a leitura da qualidade do ar e a calibração de sensores ambientais.

A diferença entre reciclar e extrair

A distinção crucial entre a respiração humana e a queima de combustíveis fósseis reside no tempo em que o carbono esteve armazenado. Quando comemos uma maçã ou uma carne, consumimos carbono que estava no ar, capturado por plantas ou animais na cadeia alimentar, há poucos anos. Ao respirar, apenas devolvemos esse mesmo carbono ao ciclo imediato. É uma troca, uma reciclagem em tempo real.

Já o carvão, o petróleo e o gás natural são diferentes. Eles contêm carbono que esteve preso na crosta terrestre por milhões de anos. Ao queimar esses materiais, estamos introduzindo carbono antigo, que não fazia parte do ciclo ativo atual, na atmosfera. É esse acúmulo de carbono "novo" que desequilibra a composição do ar e intensifica o efeito estufa.

Por que o volume aumentou?

Se a fisiologia humana básica não mudou drasticamente em 30 anos, por que a quantidade de CO₂ expirada quase dobrou? A resposta é demográfica, não biológica. Mais de 60% desse aumento se deve simplesmente ao fato de haver mais pessoas na Terra. O crescimento da população global significa mais corpos realizando a mesma reação química básica de transformar comida em energia. Pequenas variações na dieta ou na composição corporal também influenciaram o resultado, mas o principal motor foi o número de indivíduos respirando.

A precisão importa

A publicação dos resultados na revista The Lancet Planetary Health reforça que, para combater a mudança climática, precisamos entender exatamente de onde vem cada molécula de CO₂. Separar o "ruído de fundo" biológico das emissões antropogênicas (como fábricas e carros) permite que os cientistas ajustem suas modelos climáticos com maior rigor. Ao mapear esse fluxo "biológico", a ciência ganha uma ferramenta mais afiada para monitorar os verdadeiros vetores de aquecimento planetário, evitando que a vitalidade humana seja confundida com a poluição industrial.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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