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Paradoxo letal no frio: vazamento iônico desliga nervos antes do gelo

Ciência

Um inseto pode morrer de frio mesmo quando a água em seus tecidos ainda não congelou. Essa observação, que por muito tempo pareceu paradoxal, revela que o colapso da vida não acontece pelo gelo em si, mas por uma falha elétrica invisível dentro das células.

Муха-плодожорка полосатая
Photo: commons.wikimedia.org by Vicki Nunn, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Муха-плодожорка полосатая

Para que nervos e músculos funcionem, as células mantêm uma diferença de carga elétrica entre o seu interior e o meio externo. Esse equilíbrio depende do bombeamento constante de íons, partículas carregadas, sendo o potássio o elemento central desse processo. Em condições normais, o potássio permanece concentrado dentro da célula, mantendo a hemolinfa — o fluido análogo ao sangue dos insetos — com baixos níveis desse mineral.

Pesquisadores da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, monitoraram 25 espécies de moscas Drosophila, expondo-as a temperaturas que variavam entre 12 e 27 graus Celsius. O experimento demonstrou que, sob estresse térmico, o mecanismo de retenção falha: o potássio começa a vazar descontroladamente das células para a hemolinfa.

O ponto de ruptura é preciso. Quando a concentração de potássio no meio externo aumenta 2,5 vezes, as fibras nervosas e as células musculares perdem seu potencial elétrico. Sem essa carga, o sinal do cérebro não consegue chegar aos músculos, e o organismo simplesmente paralisa.

A descoberta revela que o limiar de toxicidade do potássio é praticamente o mesmo para todas as espécies estudadas. A diferença entre um inseto adaptado ao calor e um capaz de sobreviver em latitudes norte reside apenas na temperatura em que esse vazamento começa. Espécies resistentes ao frio possuem mecanismos mais robustos para manter o potássio confinado no interior da célula por mais tempo.

A análise indica que esse processo de desequilíbrio iônico é universal entre diferentes ordens de insetos. A evidência, observada em nível celular e orgânico, permite agora prever a sobrevivência de polinizadores ou pragas em cenários de mudanças climáticas, baseando-se na resistência fisiológica da célula e não apenas na temperatura média do ar.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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