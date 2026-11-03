Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Menos de 1% das bactérias crescem em laboratório, mas são as invisíveis que controlam o clima

Ciência

Tentar entender a vida microbiana do planeta através de placas de Petri é como tentar compreender a dinâmica de uma metrópole entrevistando apenas as pessoas que aceitam ir a um escritório público: a amostra é enviesada. Na microbiologia tradicional, o "cultivo" cria condições ideais em laboratório, mas a realidade é que menos de 1% dos micróbios da Terra respondem a esse convite. Os outros 99% permanecem invisíveis, apesar de serem os verdadeiros reguladores de processos globais, como o controle de gases de efeito estufa.

Бактерии
Photo: vaam.de by Андреас Клингль, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бактерии

A caça aos invisíveis

Para romper essa barreira, pesquisadores do Laboratório de Ecologia Molecular e Filogenômica de Bactérias do Centro Federal de Biotecnologia da Academia Russa de Ciências mudaram a estratégia. Em vez de esperar que as colônias cresçam, a equipe passou a buscar "rastros" moleculares: fragmentos de DNA deixados por bactérias no solo ou na turfa. Essa técnica permite não apenas catalogar as espécies, mas decifrar seu potencial funcional — o que a célula consome, como respira e qual reação química ela dispara no ambiente.

O foco recai sobre as bactérias metanotróficas. Elas desempenham um papel climático crucial ao interceptar o metano que sobe das profundezas dos pântanos do norte, processando o gás antes que ele atinja a atmosfera. O trabalho de Svetlana Dedysh e sua equipe revelou que esses organismos são mais adaptáveis do que se imaginava. Algumas espécies apresentam metanotrofia facultativa: se o metano escasseia no solo, a bactéria não morre, mas altera sua dieta e passa a se alimentar de acetato.

A engenharia do saca-rolhas

A busca por novas linhagens revelou um mecanismo de locomoção intrigante. Em substratos densos, como sedimentos lacustres ou turfas, nadar da forma convencional é ineficiente. Algumas metanotróficas do grupo das espirilos resolveram o problema transformando o próprio corpo em uma ferramenta: elas se rosqueiam no ambiente, funcionando como um saca-rolhas microscópico. Esse movimento permite que se desloquem rapidamente seguindo o gradiente de concentração de metano, movendo-se precisamente para onde a comida é mais abundante.

Apesar do avanço nas análises genômicas, a ciência ainda enfrenta vastos "pontos cegos". Em grupos dominantes nos ecossistemas terrestres, como os planctomicetos e acidobactérias, consegue-se decifrar no máximo 30% dos genes. Na prática, os cientistas possuem o manual de instruções do organismo, mas a maior parte do texto está escrita em uma língua que a ciência ainda não aprendeu a ler.

Esse entendimento, contudo, já transborda a ecologia. A capacidade dessas bactérias de processar gás natural com alta eficiência abre portas para a biotecnologia. O objetivo agora é utilizar essas linhagens para criar sistemas de produção de proteínas e outros compostos valiosos, transformando um gás poluente em um recurso útil.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Reservas de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas podem transformar o Amapá em hub logístico regional
Economia
Reservas de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas podem transformar o Amapá em hub logístico regional
Pirozhki fritos com massa de kefir e recheio de batata
Receitas e Culinária
Pirozhki fritos com massa de kefir e recheio de batata
Economistas propõem redução da taxa Selic para 7,5% ao ano para combater desindustrialização
Economia
Economistas propõem redução da taxa Selic para 7,5% ao ano para combater desindustrialização
Mais populares
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027

O Governo priorizou a entrega da Linha Circular no desenho original para evitar atrasos, descartando a conversão imediata para 'Linha em Laço', que custaria mais 18 milhões de euros.

Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Reservas de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas podem transformar o Amapá em hub logístico regional
Reservas de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas podem transformar o Amapá em hub logístico regional
Economia da Argentina entra em recessão técnica com fechamento de 32 mil empresas
Raças de gatos mais inteligentes e seu raciocínio adaptativo
Os planos de Trump após as eleições: o que está por trás das ameaças de veto? Ksenia Semenova Seis décadas de asfixia: o que o embargo transformou na sobrevivência cubana Olesya Kireeva Eleições americanas em xeque: pressão tarifária sobre o Brasil pode perder força Dmitriy Sokolov
Reintrodução de leopardos-amur em Primórie forma primeiros casais em 50 anos
Sobremesa de biscoito chocolate e creme de requeijão com banana fica pronta após repouso
Rio Voronezh recebe 500 mil alevinos de carpa para limpeza biológica do ecossistema
Rio Voronezh recebe 500 mil alevinos de carpa para limpeza biológica do ecossistema
últimos materiais
Camarões envoltos em prosciutto com melão, feta e rúcula
Menos de 1% das bactérias crescem em laboratório, mas são as invisíveis que controlam o clima
Brasil continuará importando diesel até 2036 apesar de alta na extração de petróleo
Banho de gato: estabilidade física e limites do toque para reduzir o pânico
Zrazy de Leningrado: frango selado na manteiga e queijo derretido no recheio
Cenoura e beterraba: método da areia mantém crocância no inverno
Os planos de Trump após as eleições: o que está por trás das ameaças de veto?
Setores expostos a riscos: Moçambique reforça controles para evitar lista cinzenta
Governo federal formaliza transferência de 13 aeroportos regionais para a iniciativa privada
Kimi Antonelli torna-se campeão mundial mais jovem da história da Fórmula 1 ao vencer com a Mercedes
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.