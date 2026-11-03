Menos de 1% das bactérias crescem em laboratório, mas são as invisíveis que controlam o clima

Tentar entender a vida microbiana do planeta através de placas de Petri é como tentar compreender a dinâmica de uma metrópole entrevistando apenas as pessoas que aceitam ir a um escritório público: a amostra é enviesada. Na microbiologia tradicional, o "cultivo" cria condições ideais em laboratório, mas a realidade é que menos de 1% dos micróbios da Terra respondem a esse convite. Os outros 99% permanecem invisíveis, apesar de serem os verdadeiros reguladores de processos globais, como o controle de gases de efeito estufa.

Photo: vaam.de by Андреас Клингль, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Бактерии

A caça aos invisíveis

Para romper essa barreira, pesquisadores do Laboratório de Ecologia Molecular e Filogenômica de Bactérias do Centro Federal de Biotecnologia da Academia Russa de Ciências mudaram a estratégia. Em vez de esperar que as colônias cresçam, a equipe passou a buscar "rastros" moleculares: fragmentos de DNA deixados por bactérias no solo ou na turfa. Essa técnica permite não apenas catalogar as espécies, mas decifrar seu potencial funcional — o que a célula consome, como respira e qual reação química ela dispara no ambiente.

O foco recai sobre as bactérias metanotróficas. Elas desempenham um papel climático crucial ao interceptar o metano que sobe das profundezas dos pântanos do norte, processando o gás antes que ele atinja a atmosfera. O trabalho de Svetlana Dedysh e sua equipe revelou que esses organismos são mais adaptáveis do que se imaginava. Algumas espécies apresentam metanotrofia facultativa: se o metano escasseia no solo, a bactéria não morre, mas altera sua dieta e passa a se alimentar de acetato.

A engenharia do saca-rolhas

A busca por novas linhagens revelou um mecanismo de locomoção intrigante. Em substratos densos, como sedimentos lacustres ou turfas, nadar da forma convencional é ineficiente. Algumas metanotróficas do grupo das espirilos resolveram o problema transformando o próprio corpo em uma ferramenta: elas se rosqueiam no ambiente, funcionando como um saca-rolhas microscópico. Esse movimento permite que se desloquem rapidamente seguindo o gradiente de concentração de metano, movendo-se precisamente para onde a comida é mais abundante.

Apesar do avanço nas análises genômicas, a ciência ainda enfrenta vastos "pontos cegos". Em grupos dominantes nos ecossistemas terrestres, como os planctomicetos e acidobactérias, consegue-se decifrar no máximo 30% dos genes. Na prática, os cientistas possuem o manual de instruções do organismo, mas a maior parte do texto está escrita em uma língua que a ciência ainda não aprendeu a ler.

Esse entendimento, contudo, já transborda a ecologia. A capacidade dessas bactérias de processar gás natural com alta eficiência abre portas para a biotecnologia. O objetivo agora é utilizar essas linhagens para criar sistemas de produção de proteínas e outros compostos valiosos, transformando um gás poluente em um recurso útil.