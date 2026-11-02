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A partícula 'Oh my God': o choque físico que desafiou o limite da energia no espaço

Ciência

Imagine uma bola de beisebol voando a cerca de 94 km/h. Agora, concentre toda essa energia cinética em uma única partícula subatômica, menor que qualquer átomo. Esta é a escala do choque que atingiu a física em 1991, quando o detector Fly's Eye, no deserto de Utah, registrou um evento que desafiou as fronteiras conhecidas do universo. A partícula, um protóton ultrarrápido, carregava uma energia de 300 exaeletrons-volts (3x10²⁰ eV). Para contextualizar, essa quantidade de energia é milhões de vezes superior à que a mais poderosa máquina de colisão de partículas do mundo, o LHC, consegue gerar hoje. Ela viajava a 99,99999999999999999999951% da velocidade da luz, um valor que, por si só, impressiona, mas que esconde a verdadeira anomalia: a origem dessa partícula não faz sentido sob as leis físicas então estabelecidas.

Сверхсветовые частицы
Photo: NewsInfo.Ru by Ирина Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сверхсветовые частицы

O limite que não deveria ser ultrapassado

A descoberta ficou conhecida como a partícula "Oh my God" (Bom Deus), nome que reflete tanto o espanto quanto a crise teórica que ela provocou. O problema central não era apenas a velocidade, mas a energia em si, que violava o que se chamava de limite Greisen-Zacepina-Kuzmin (GZK), proposto em 1966. Segundo essa previsão, prótons com energia acima de 50 a 60 exaeletrons-volts não poderiam viajar grandes distâncias pelo cosmos. Isso porque, no trajeto, eles deveriam inevitavelmente colidir com o fundo cósmico de micro-ondas, o eco quente do Big Bang que permeia todo o espaço. Nessas colisões, o próton perderia energia gradualmente. Teoricamente, uma partícula com 3x10²⁰ eV deveria ter se dissipado se viesse de uma fonte a mais de 50 milhões de anos-luz de distância.

No entanto, as direções de chegada indicavam que a partícula poderia ter vindo de uma região cerca de 100 milhões de anos-luz longe. Mais estranho ainda: nessa direção específica do céu, não havia galáxias ou objetos astronômicos conhecidos que fossem capazes de acelerar uma partícula até essas velocidades extremas. O paradoxo era simples e desconfortável: ou a fonte era muito mais próxima, contradizendo as estimativas baseadas na perda de energia, ou nosso entendimento de como as partículas de ultra-alta energia interagem com o tecido do universo estava incompleto.

A recidiva do enigma: Amaterasu

O mistério não ficou restrito aos anos 90. Em 2021, os detectores registraram outra partícula de energia colossal, batizada de Amaterasu, com uma energia de 2,4x10²⁰ eV. Seu ponto de origem, no entanto, era igualmente problemático. Os dados apontavam que ela veio do local conhecido como Local Void (Vazio Local), uma vasta região do espaço com baixa densidade de galáxias. Novamente, a ausência de fontes potenciais de aceleração, como pulsares ou núcleos galácticos ativos poderosos, deixava os físicos perplexos.

Esses eventos não são apenas recordes de energia; eles expõem as lacunas na nossa compreensão da astrofísica de partículas. A existência dessas partículas sugere que mecanismos de aceleração exóticos, ainda não descritos pela teoria padrão, podem operar no cosmos. Alternativamente, eles indicam que a interação entre prótons de ultra-alta energia e a radiação de fundo pode ser mais sutil ou diferente do que os modelos atuais preveem. O enigma permanece: o que está quebrando as regras na fronteira do observável?

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