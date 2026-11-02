O 'escudo' radiativo da Terra virou um acelerador de perigo

Em maio de 2024, a Terra foi atingida por uma tempestade geomagnética de nível G5. O satélite Arase, lançado pela Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA), registou algo que contrariava décadas de certeza científica: dentro do chamado "cinturão de Van Allen interior" — uma área considerada protegida da radiação — o nível de perigo aumentou drasticamente. O fluxo dos chamados "electrões assassinos" dentro desta zona aumentou 5.000 vezes. Estas partículas, aceleradas a velocidades próximas da da luz, representam uma ameaça para os componentes eletrónicos dos satélites e para a saúde dos astronautas. No entanto, novos registos mostram que não só penetraram na zona, como foram aceleradas numa região onde, de acordo com os modelos anteriores, deveriam ter sido "eliminadas".

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Uma barreira que começou a trabalhar contra nós

Durante muitos anos, o campo magnético interno da Terra foi considerado um filtro natural. De acordo com dados recolhidos pelas sondas da NASA em 2014, as ondas eletromagnéticas no plasma próximo da Terra interagiram com eletrões de alta energia, fazendo com que escapassem das suas órbitas e se "queimassem" na atmosfera. Isto criou a imagem de um "refúgio seguro" no centro dos cinturões de radiação — uma zona de relativa segurança.

O evento de 2024 demonstrou a fragilidade deste mecanismo. Investigadores liderados por Yoshizumi Miyoshi, da Universidade de Nagoya, publicaram os seus resultados na revista Geophysical Research Letters. Analisaram como uma poderosa tempestade solar alterou o ambiente local. Em vez de atuar como uma barreira, o ambiente de plasma, no seu estado rarefeito, gerou um tipo especial de onda eletromagnética, a que os cientistas foram obrigados a chamar "coro" devido à semelhança do seu espectro com o canto dos pássaros.

A física da aceleração inesperada

O ponto crucial foi a natureza da interação entre as ondas e as partículas. As ondas de plasma convencionais, de acordo com as ideias anteriores, deveriam dispersar os eletrões, reduzindo a sua energia. No entanto, as "ondas de coro" registadas demonstraram uma inversão do processo: não dispersaram partículas, mas antes transferiram energia para as mesmas. Isto levou à aceleração localizada de eletrões diretamente dentro da zona de proteção.

A situação foi desencadeada pela depleção de plasma. A tempestade "lavava" o plasma frio do espaço próximo da Terra, tornando o ambiente extremamente rarefeito. Nestas condições, os especialistas descobriram que a própria natureza da atividade eletromagnética se altera. Os eletrões não estavam simplesmente a mover-se dos cinturões externos; estavam a ganhar energia crítica onde a sua energia pareceria decair rapidamente.

O que significa isto para as previsões meteorológicas espaciais?

Esta descoberta coloca em causa a fiabilidade dos modelos de proteção anteriores. O cinto interior de Van Allen não é uma barreira estática que opera sempre de acordo com as mesmas regras. Em condições extremas, pode transformar-se de uma barreira num mecanismo para aumentar a ameaça da radiação.

Compreender este mecanismo é fundamental para as operações espaciais. Os modernos sistemas de navegação, comunicação e internet dependem de satélites, que são vulneráveis ​​a partículas de alta energia. Saber em que condições um "escudo" se torna uma fonte de risco em vez de protecção permite uma modelação mais precisa do clima espacial. Isto é essencial tanto para prolongar a vida útil das naves espaciais como para o planeamento de futuras missões tripuladas, onde a segurança da tripulação depende de uma compreensão precisa das condições de radiação locais.